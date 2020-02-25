【鑽石公主號】衛生署人員周三往日本　協助101名確診及滯留港人

港府早前安排三部包機接走部份滯留日本「鑽石公主號」郵輪的港人，不過，仍有101人因確診或屬緊密接觸者而仍然留在當地。衛生署回覆查詢指，署方人員將於明日（26日）啟程前往日本，繼續為有需要的港人提供協助。 外，衛生防護心中心已按既有渠道與日本衞生當局保持聯繫及查詢相關資料，但當局至今未提供涉及港人確診個案的詳細臨床資料。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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四人病情嚴重 兩人需用人工肺

停泊在日本橫濱的郵輪鑽石公主號，有193人先後乘坐港府三架包機回港，現時有約70港人確診新型冠狀病毒，分別在日本31間醫院留醫，四名港人情況特別嚴重，正留醫深切治療部，當中有兩人需用人工肺，另有兩人須用呼叫器機。另外，有31名港人屬密切接觸者，現時在日本陸上隔離。

衛生署回覆查詢指，完成早前三次包機和回港作出補給後，署方人員將於明日啟程前往日本，繼續為有需要的相關港人提供協助。

港府僅掌握16港人的醫療進度

約70個鑽石公主號港人乘客確診個案中，署方重申，僅成功掌握16名港人的醫療進度，回港後亦透過電話繼續為仍在日本的有需要港人提供協助。

署方指，衛生防護中心按既有渠道與日本衞生當局保持聯繫及查詢相關資料，當局至今未向中心提供涉及港人確診個案的詳細臨床資料。