【鑽石公主號】曾國衞親帶隊赴日：職業生涯最難一次　首階段完成

停泊日本橫濱的鑽石公主號郵輪爆發新型冠狀病毒，有369名港人滯留船上強制檢疫，當中70人確診，31人為緊密接觸者在陸上隔離，有193人乘政府包機回港。入境事務處處長曾國衞回顧今次行動，形容是他三十多年職業生涯中最高難度，過程波折須隨機應變，如無運輸公司願接載港人到港場，無地勤願接觸，曾為包機安排與日方多留斡旋等。現時行動只是首階段完成，仍有港人滯留日本，會加派人手到當地提供協助。 保安局副局長區志光表示，當局現正商討何時及如何接回餘下港人。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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18港人留日繼續遊玩 10人失聯

據統計，所有滯留船上港人有369 人，當中70人確診須在當地31間醫院留醫，31人為緊密接觸者須到陸上隔離，分別在東京、大阪、名古屋、埼玉縣、奈良。另外，乘坐19日、21日及23日政府包機回港的分別有106人、82人及5人，20人自行乘搭飛機返港。所有回港乘客已安排入住檢疫中心。

有47人自行離開日本，包括部分持外國護照返回澳洲等地，有18人下船後決定留日繼續遊玩，有10人失聯。

左起：入境處處長曾國衞、保安局副局長區志光講述安排鑽石公主號港人回港。（鄭秋玲攝）

地勤都唔願意去接觸（下船港人） 入境處處長曾國衞

曾國衞：「阿頭」要與同事一齊承擔風險

入境事務處處長曾國衞親自帶隊赴日本，指作為「阿頭」要與同事一齊承擔風險。曾國衞表示，他於2009年在北京做過「豬流感」相關任務，但今次救援行動是他30多年職業生涯中最高難度，包括資料不足，事前制訂不到行動計劃，起初僅知有300名港人在船上的資料，未知幾多人可以落船上機，有部分非持特區護照亦需時尋找，故只能隨機應變。

為安排包機「差啲鬧交」

曾國衞指，接回港人過結果順利但過程波折，有太多不確定因素，如起初當地無運輸公司願承包巴士接載港人到機場，安排第二日爭取安排包機時，亦要多番與日本當局及佔用包機時間的大使館斡旋，他形容「差啲鬧交」。去到機場，「地勤都唔願意去接觸（下船港人）。」要由入境處人員為港人託運行李，他都有親力親為，「爭分奪秒能夠走就走。」

同行的保安局副局長區志光分享，最深刻在夜燈中見到港人下船時從徬徨中舒懷，他們在船上不出房門都擔心受感染，他引述有住在露台套房港人曾有「跳船」念頭，有一對老公公老婆婆憶述最怕聽到有人敲門，因為驚是確診消息被帶走。區志光表示，處方事先已安排獨立編碼予下船港人，並分批送上巴士到機場，過程順利，今次行動好有滿足感。

經歷沙士 衞生署高級醫生無猶豫就去日本

衞生署高級醫生黃駿君亦有隨行。她表示，於2003年沙士時，她是實習醫生，從而投身傳染病專科，在醫管局任職十多年，故無猶豫去日本，她此行亦深有感觸，包括日方的防疫措施與香港有分別，如獲取健康證明乘客就可隨意走動，故即時制定了額外要求堵塞漏洞，假設在撤離行動中任何一個環節都有傳播風險。

她特別提到整個團隊包括區志光同曾國衞「都好瞓身」一齊在前線工作。在第二日包機安排時，因日方措施有變，18名港人未能順利登機情緒躁動，「但香港人都唔會衝閘。」並在最後感謝團隊幫忙，令她十分深刻。

曾國衞強調，現時行動只是首階段完成，仍有港人滯留日本隔離，會加派人手到當地提供協助。他特別感謝入境處同事在行動中，「明知危險都做」，而且「二話不說」不分晝夜為港人服務，令他「自豪」。區志光表示，當局現正商討何時及如何接回餘下港人。