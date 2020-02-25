【鑽石公主號】日分析證80歲港翁未必是播毒者　專家估三可能性

鑽石公主號首名確診者、80歲香港乘客吳伯，日前接受《香港01》獨家訪問，否認是船上疫症源頭，而日本政府數據亦顯示吳伯登船當日（即他確診的12日前），郵輪上已有人發病。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷分析日方的數據後指出，吳伯未必是鑽石公主號上的傳播源頭，反而有機會是在船上被感染。對於郵輪上疫情大爆發，曾祈殷並提出三個可能性。

鑽石公主號首名確診武漢肺炎的80歲香港乘客吳伯，早前獨家接受《香港01》訪問時，否認自己是船播毒源頭。（資料圖片／梁祖饒攝）

日方數據指吳伯上船當日 船上已有人發病

日本厚生勞動省轄下機構、國立感染症研究所上周三（19日）於網上公布鑽石公主號疫情數據，顯示吳伯登上該郵輪當日（1月20日），船上已有多於一名乘客發病，而直至2月6日才開始有船員發病。感染及傳染病專科醫生曾祈殷估計，病毒是由乘客帶上船。

日本厚生勞動省轄下機構、國立感染症研究所上周公布的數據顯示，吳伯登上郵輪當日（1月20日），已有多於一名乘客發病。（日本厚生勞動省）

就吳伯的個案，衛生防護中心曾指他19日（上船的前一天）在日本旅遊時已有咳嗽，惟吳伯發病前，船上已有多於一人發病。曾祈殷推斷，吳伯未必是傳播源頭，更有機會是被較早前已發病的乘客感染，成為船上的「第一代感染者」。

感染及傳染病醫生：乘客或上船前同場聚會致感染

曾祈殷直言，現時沒有郵輪樓層平面圖、各確診者曾到訪的船上設施紀錄，以及接觸紀錄等資料，較難推斷不同日子發病的人士之間有何關連，因此難作流行病學上的分析。不過，對於船上疫症爆發的情況，曾祈殷提出三個可能性。

船上有人於吳伯前發病，曾祈殷推斷，吳伯未必是傳播源頭，更有機會是船上的「第一代感染者」。（資料圖片／余睿菁攝）

其中一個可能性，曾祈殷指是由1月20日的發病乘客，將病毒傳播給其他人，最終造成疫症大爆發；第二個可能性是，不同乘客上船前可能各自在不同地方受感染，再在船上散播。

最後一個可能性源於日方數據顯示，2月6日前只有乘客發病，曾祈殷推斷可能是個別乘客上船前，曾到同一地方聚會，感染病毒後回到船上，但因潛伏期不同，令他們在船上相繼發病。