【武漢肺炎】瑞士花園確診婦潛伏期日程曝光　曾到萬豪酒店福臨門

由新型冠狀病毒肺炎引致的「武漢肺炎」的疫情持續，衞生防護中心公布截至昨日（25日），本港確診個案累計85宗。昨晚確診個案為一名60歲女子，居於大坑老牌豪宅瑞士花園第四座，她在14日潛伏期內，除了曾到馬會山光道跑馬地會所及文武廟外，原來也到過銅鑼灣柏寧酒店、萬豪酒店、香港遊艇會及「富豪飯堂」灣仔福臨門，足跡更及南丫島索罟灣第一街；她也有「北角元素」，在本月13日到北角馬寶道華寶商業大廈，據悉是上班畫班。 婦人於本月12日出現咳嗽，並五度向同一名私家醫生求醫。她於24日入住養和醫院，初步確診，昨日轉往瑪麗醫院接受隔離治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，她與丈夫、兒子及兩名家傭同住，調查仍在進行中。

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瑞士花園確診婦潛伏期日程。（香港01製圖）

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港鐵東鐵線旺角東站務員確診

衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（25日）晚上8時，中心正調查4宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港確診個案累計85宗。昨日新增的確診個案為一名33歲男子，為23日確診第72宗個案的兒子。病人過去健康良好，居於藍田興田邨彩田樓，為港鐵東鐵線旺角東站務員。

男病人於20日出現發燒，22日向私家醫生求醫，24日出現咳嗽，同日被中心在進行流行病學調查期間轉介到觀塘基督教聯合醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其同住的母親沒有出現病徵，正接受檢疫。

「福慧精舍」佛堂善信兩代三人中招

第83及84宗個案分別為55歲女病人及其24歲兒子。兩人過往健康良好，居於北角百福花園康福閣。女病人自17日出現咳嗽，24日到律敦治醫院求醫並入住接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊。她是昨日確診第76宗個案病人的妹妹，曾於2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，並與第76宗個案病人會面。

女病人在肯德基北角明苑中心分店廚房負責炸雞，其子則在中環一號廣場工作。

其同住兒子沒有出現病徵，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其呼吸道樣本，卻證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊。與二人同住的其他家人，包括女病人的丈夫、女兒和家姑沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

福慧精舍群組共7人確診

中心的流行病學調查顯示，今日確診的第83宗個案與早前公布的第65、70、73、74、76、77宗個案合共七名病人均曾於一月或二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。曾於上述期間到訪有關佛堂的市民，如其後出現相關病徵，請致電衞生防護中心熱線。中心早前於「福慧精舍」佛堂抽取多個環境樣本，化驗結果顯示當中兩個樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。調查仍在進行中。

▼曾有確診 2019 冠狀病毒病個案的大廈名單▼