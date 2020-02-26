【武漢肺炎】中學校長：文憑試考場如擴座位距離　需加開6個課室

「武漢肺炎」肆虐，不過教育局及考評局昨日公布，文憑試筆試將如期在3月27日開考，教育局局長楊潤雄呼籲考場盡量跟從本地專家建議，將座位距離拉至1.8米。 中學校長會主席鄧振強今早（26日）在電台節目表示，如需加闊距離，本來一個禮堂可以容納的考生，或需加開多6至7間課室才能容納，但他相信當時學校仍然停課，人力、物力上都能配合。不過，部分科目如生物、經濟就未能趕及於4月20日復課前完成考試，牽涉約1萬多名考生。

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鄧振強指，文憑試如期開考是合理安排，而如果要做到座位距離拉至1.8米，本來一個禮堂可以容納的考生，或需加開多6至7間課室才能容納，但由於教育局宣布復課日不早於4月20日，鄧振強相信在停課期間，安排多6、7間課室所牽涉的人力、物力都不成問題，不過仍有部分科目在4月20日後才開考，包括生物、經濟、中史、地理等，他指約有1.1至1.2萬考生應考生物、經濟等科。

以往學校會為應屆考生進行模擬考試，鄧振強表示，由於約一半學校的模擬考試安排了在農曆新年假期後，現時學生只可改為在家考試，教師會用視像軟件講解試卷，相信成效會較面授打了折扣，不過學生仍可以視像軟件進行口試練習。

鄧振強今早在電台節目表示，如需加闊考場座位距離，本來一個禮堂可以容納的考生，或需加開多6至7間課室才能容納。（資料圖片）

他又指，在停課期間，起初學校大多使用網上教學，現時就進入第二階段，即使用視像軟件實時授課，他相信學校陸續轉用，最終會有多達99%學校使用。另外，他同意4月20日才復課的安排，認為應該在疫情受控及口罩等物資供應穩定時才復課。他亦同意學校可以按照需要去決定暑假安排，不需一刀切延遲或縮短學生的暑假。

聽眾李先生是教師，他指現時電子學習存在數碼鴻溝，基層學生無法負擔購買電子器材，即使獲得資助，器材不能帶回家使用，影響學習，認為教育局應統一軟件、器材需要。