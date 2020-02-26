【武漢肺炎】25日湖北以外全國新增確診僅5例　連續2日降至個位數

撰文：褚文
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新冠肺炎疫情（COVID-19）持續，據國家衛健委消息，2月25日0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例406例。其中，湖北新增確診病例401例，除湖北以外各地共新增確診5例；新增死亡病例52例（湖北52例）。
這是連續第二天湖北省以外全國單日確診病例數量降低至個位數。此前，24日，湖北省新增確診病例499例，湖北外新增病例9例。
當日新增治癒出院病例2,422例，解除醫學觀察的密切接觸者14573人，重症病例減少374例。
截至2月25日24時，中國全境現有確診病例45604例（其中重症病例8752例），累計治癒出院病例29745例，累計死亡病例2715例，累計報告確診病例78064例，現有疑似病例2491例。累計追蹤到密切接觸者647406人，尚在醫學觀察的密切接觸者79108人。
湖北新增確診病例401例（武漢370例），新增治癒出院病例2058例（武漢1456例），新增死亡病例52例（武漢42例），現有確診病例41660例（武漢33563例），其中重症病例8326例（武漢7355例）。累計治癒出院病例20912例（武漢11793例），累計死亡病例2615例（武漢2085例），累計確診病例65187例（武漢47441例）。新增疑似病例311例（武漢242例），現有疑似病例2,067例（武漢1447例）。