【財政預算案2020】陳茂波派錢今揭盅　回顧歷次手法和「特色」

香港市道在過去一年受反修例風波及新型冠狀病毒疫情雙重衝擊，市民終於等來財政司司長陳茂波公布新一份《財政預算案》。百業蕭條下，泛民建制多個政黨難得形成「跨黨派共識」要求全民派錢1萬元。 雖然政府一直沒有對外「鬆口」會否順應民意開庫，但外界普遍估計今次預算案派錢勢在必行，民建聯更一早提醒政府要以最簡單直接的方法，勿要重蹈覆轍，重演去年關愛共享計劃派錢的亂象。 政府自回歸以來，曾於2011年全民派發6000元，以及2019年透過關愛共享計劃派發最多4000港元的津貼，其中申請資格及行政方式都大為不同，若論最大的共通點，相信就是兩次都是政府在民意反彈下「跪低」的結果。

2011年，時任財政司司長曾俊華決定在財政預算案中向月入低於1萬元的市民的強積金戶口注資6000元，結果被批遠水難救近火。

曾俊華開全民派錢先河

2011年政府庫房有千多億盈餘，時任財政司司長曾俊華決定在財政預算案中還富於民，推出涉款441億的十項「派錢」措施，包括向平均月入低於1萬元的市民的強積金戶口注資6000元，結果被批遠水難救近火，以及忽略無強積金戶口人士的利益連建制派都倒戈傾向反對預算案。

申請方式：網上遞表

最終曾俊華「跪低」宣布全民派錢，2012年3月31日年滿18歲、有香港永久性居民身份證即合資格，設網上申請，截止日期為2012年12月31日。為分流行政手續，如果第二階段才申請，可多拿200元，這可成為該次派錢的小特色。

當時政府通過銀行向市民派發，每處理一宗申請，銀行可收回15元手續費。財經事務及庫務局於2013年3月公布，有約612萬人成功登記，即共發放金額370億元，而支付銀行手續費（約9,100萬元），加上給香港郵政的手續費、宣傳、增聘人手處理申請等，合共約2.058億元，成本不菲。

攞錢方式：注入銀行戶口或取支票

雖然曾俊華當年派錢是出於社會壓力而作的臨時改動，亦無先例可參考，但落實過程尚算順利。當時政府委託金管局與銀行開會研究，敲定讓有銀行戶口的市民，透過親身、郵寄或電子銀行交表方式由銀行處理申請及注資金額到戶口，一般會在登記後約十個星期內收取款項；沒有本港銀行戶口的申請人，則需到郵局登記及領取支票，一般在約十二個星期內獲通知往郵局領取支票。

特色之一：2,700人無取支票 政府省回7.3億

該次派錢的另一特色，是有市民「有錢都唔攞」。埋單計數，最後約12萬合資格市民未有在限期前登記而喪失領取資格，加上約2,700人在登記後未有在限期前領取或兌現6000元支票，政府最後省回約7.3億元未有派出。

波叔補漏拾遺派錢4000元

而現任財政司司長陳茂波於2019年宣佈推出「關愛共享計劃」的補漏拾遺措施，讓未有在2018/19年財政預算案中受惠的俗稱「N無」人士獲派錢4000元，而退稅少於4000元的市民亦可獲發差額。

誰可申請？設四條件

申請全額4000元的人士除了要是年滿18歲的香港永久居民外，另需合符四大條件，包括通常居住香港、沒有受惠於2018年至2019年預算案的派糖措施、無須繳交2017至18年度薪俸稅、以及在香港沒有物業。全港受惠人數約280萬人，共發放金額110億元。行政費逾3.3億元。