孔聖堂中學終止疑發表針對警貼文署理副校長職務　回復教學工作

孔聖堂中學署理副校長何栢欣近日在Facebook發表疑似針對警方帖文，學校校董會周一（24日）發表聲明，表示已成立專責小組調查事件。校方今日（26日）公布調查結果，總結指何栢欣「不是貼文原創者」、「對貼文內容敏感度不足，事件並非蓄意而造成」，但有關貼文對學校帶來嚴重的負面影響，決定即時終止其署理副校長之職，但基於何栢欣平日教學工作勤勉盡責，故回復其教學工作。 而何栢欣亦就事件發聲明，強調「貼文並非本人原創，是轉引自其他網頁」，又指「對事件引致辦學團體及法團校董會之困擾和攻擊,深感抱歉。」

孔聖堂中學早前成立獨立小組調查署理副校長何栢欣網上言論，決定即時終止其署理副校長之職。（資料圖片）

校方指何栢欣向受影響人士深深致歉

孔聖堂中學早前成立獨立小組調查事件，今引述何栢欣解釋指「貼文並非原創只是轉發」，並提供原文出處材料；「真誠相信此貼文是用作打氣之用，並無他意」，貼文後經友人通告才知道內文有特別意思，已即時刪除貼文；並對事件表示深切悔意，對於這次輕率轉貼及為學校帶來負面影響深感不安，同時對受到該文影響及不安的人士，包括警察、相關社會人士、學校師生、校董會及家長等表示深深致歉。

綜合何栢欣的敘述及各客觀事件，校董會重申秉持一貫「政治不入校門」原則，並反對任何宣揚暴力行為；亦從專業角度出發，指出雖然查明何栢欣對貼文內容敏感度不足，事件並非蓄意造成，但這是嚴重疏忽及欠缺學校高級行政人員的應有表現及要求，故一致議決即時終止其署理副校長之職，基於何栢欣老師平日教學工作勤勉盡責，故回復其教學工作。

同時列席校董會會議的何栢欣表示認同校董會的決定及處理，並承諾會繼續堅守教學崗位，謹言慎行。

何栢欣亦就事件發聲明，全文如下：

有關網上針對警方資訊的澄清及聲明

就本人社交網站出現針對警方資訊的言論,現作出下列的澄清及聲明：

1. 本人鄭重聲明，該貼文並非本人原創,是轉引自其他網頁。

2. 本人未有察覺文中隱含其他意思，並非蓄意傷害任何人士，如因此對任何人造成傷害或困擾,深表歉意！

3. 本人對有人發放不實言論、人身攻擊、公開本人及家人的個人資料的行為表示極度遺憾！

4. 本人對事件引致辦學團體及法團校董會之困擾和攻擊，深感抱歉。

孔聖堂中學

何栢欣

二零二零年二月二十六日