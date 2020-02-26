【逃犯條例】兩男子涉遊行期間藏豬嘴等　今獲撤控　一人獲訟費

反修例運動引發多場示威，兩名男子分別被指在去年12.8民陣國際人權日遊行及元旦遊行當日，管有適合用作非法用途的工具，包括豬嘴、火機、護目鏡等。兩案今（26日）在東區裁判法院再提堂，控方基於證據不足決定撤控，二人當庭釋放，其中一人申請訟費獲批，另一人則沒有訟費申請。

被告曾朗軒（19歲）原被控在本年1月1日在軍器廠街天橋上，管有一個空玻璃樽、一包砂糖、兩個火機、一個3M防毒面罩、一卷保鮮紙、兩對手套、七個黑色口罩、兩個護目鏡、一個黑色背包、一件藍色風禮和一個黑色頭套。

被告林江帆(27歲），則原被控於去年12月8日在銅鑼灣怡和街22號外，管有的背囊內藏護目鏡、防毒面具、鉗及扳手。

辯方指手套和火機屬普通物品

代表曾的律師指，他未有自招嫌疑，要求申請訟費。控方則反駁，事發當日有遊行活動，警員當時在天橋上看到曾，曾看到警員時即「掉頭走」，警員於是截查他，並在他身上搜出豬嘴、手套、火機等物品，控方直指他當天並非打算參與合法遊行。

律師反指有關物品只是普通物品，控方未能證明有關物品涉及何種犯罪行為，而控方原本指曾欲以玻璃瓶擲警車，但現時的說法卻完全不同。裁判官最終批准其訟費申請。代表江的律師則沒有訟費申請。

案件編號：ESCC33/2020、2709/2019