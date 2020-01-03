【元旦遊行】灣仔滙豐遭刑毀　兩學生涉打破玻璃及木板被控

民陣在周三（1日）發起元旦大遊行，其後發生衝突，位於灣仔的滙豐銀行亦成為破壞目標。3名示威者被捕，其中兩名學生被告涉打破銀行玻璃及木圍板，另一名無業男則被指阻礙公職人員，3人今（3日）於東區裁判法院提堂。其中一名21歲學生被告仍留醫，下午才出庭應訊；另兩人分別准以1千元及2千元保釋，案件押後至3月2日再訊。

昨日元旦遊行期間，灣仔軒尼詩道一間滙豐銀行外爆發衝突。（資料圖片／林振華攝）

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被告依次為：17歲姓高的中六男學生、黎柏璣（21歲，學生）、廖俊升（23歲，無業）。高及黎被控刑事毁壞罪，指他們在1月1日在灣仔滙豐銀行外，分別無合理辯解而損壞出入口的玻璃門及木圍板。

廖則上述時間及地點，阻礙依法執行職務的警務人員，即香港警務處警員A，執行公務。

中六生投訴被要求跪在警車內

次被告黎柏璣仍留醫，待下午出庭再訊；其餘兩名被告出庭時身穿警方發放的淺灰色長袖衫褲，廖俊升額頭貼有紗布。姓高的中六生投訴指被拘捕時，未有反抗下仍遭警方用胡椒噴霧噴臉部。警方在押送期間要求他跪在警車內，又在警署停車場以硬物襲擊他的後腦。

裁判官林子勤批准二人以1千元及2千元現金保釋，期間須定時向警方報到，案件押至3月2日再訊。

案件編號：ESCC0035/2020