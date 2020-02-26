【財政預算案2020】公屋供應短期無增長　團體：短中期無能為力

新一份財政預算案於今日（26日）公布，政府預測於未來5年內，公營房屋的總建屋量約為10萬伙，當中超過7萬伙為租住公屋及綠置居，其餘則為資助房屋。 翻查去年預測的建屋量與今年相同，而預算案中僅提出多項中長期的房屋供應政策，消息人士亦指重建寮屋、發展棕地等均需要十年才有房屋供應。 公屋聯會總幹事招國偉說，新一份預算案顯示政府在增加短中期房屋供應方面「無能為力」，未有實質措施增建過渡房屋，建議調配私樓地供興建公營房屋。

▼《財政預算案2020》措拖▼

+ 17 + 16 + 15

新一份財政預算案預測未來五年內，公營房屋總建屋量合共為100400伙，當中包括約7.44萬伙公共租住房屋及綠置居單位，及約2.6個其他資助出售單位。換言之，未來五年平均每年建2萬伙公營房屋，當中可發售的資助出售房屋每年僅5000多個。

公營房屋建屋量無增加 私樓增25%

翻查去年公布的財政預算案，今年公營房屋建屋量的預測與去年相同，租住公屋的建屋量較去年多約200伙，而資助出售單位則較去年預測少300伙。反觀，私樓落成量於未來五年內，每年平均有一萬九千六百伙單位落成，較過去五年的平均數增加約25%。

政府料於未來五年，公營房屋總建屋量合共為十萬零四百伙。（資料圖片）

元朗南新發展區或延後落成

財政預算案對房屋土地的著墨不多，包括重提新發展區及改劃土地增加房屋供應。當中，推展三個新發展區及東涌東新市鎮，共可提供超過21萬伙單位。不過，在東涌東提供約1萬伙單位，最快亦需要於2024年首季推出，古洞北／粉嶺北新發展區則於2027年落成，而洪水橋及元朗南則於2028年有首批房屋供應。據悉，局方對於元朗南發展進度有保留，更或有機會延後。

多個土地選項均需時10年

至於改劃土地方面，明年將會改劃25幅土地，據悉當中涉及橫州二期用地，不過消息指由於涉及改劃、收地等程序，料將於10年後才有房屋供應。而於去年施政報告提出，重建寮屋區及發展棕地同樣於研究階段。消息人士指，茶果嶺研究將會先於今年年底完成，而牛池灣及竹園則已於今年1月展開研究，料可於明年年底完成；至於棕地研究料需時1年半，其後仍需要向立法會申請撥款等程序，消息人士指料於10年內才有房屋供應。

消息人士指，發展棕地研究料需時1年半，最快需要10年內有房屋供應。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉稱，新一份預算案對房屋土地方面「無新招」，大部分猶如重申上一份預算案及施政報告的措施，「交代」性質較重。他說，當中大部分房屋落成日期遠於五年後，包括多個新發展區，顯示政府在短中期增加房屋供應上無能為力。他批評政府未有著墨於過渡性房屋供應，亦未有任何實質措施協助市建局增建資助房屋。他續指出，私樓的平均落成量有增長，政府應考慮調配私樓地興建公營房屋。他說，明白政府著重於紓困措施，但認為不應忽略房屋土地等長遠問題。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，預算案在土地房屋等方面缺乏新思，僅重提之前已宣布或出現延誤的措施，令人失望。