【財政預算案2020】派錢的公義？新移民無份　陳恒鑌倡「補漏」

財政司司長陳茂波今天（26日）公布第一份《財政預算案》，破天荒向18歲以上香港永久居民。有輿論質疑派錢門檻不公，移民海外多年、身份證擁有「三粒星」的香港人可取得1萬元，不過在香港未住滿7年、經濟情況較為拮据的新來港人士未能受惠。 民建聯立法會議員陳恒鑌表示，其電話在《預算案》公布後響過不停，不少非永久居民對未能受惠感到非常失望，他建議財爺透過關愛基金「補漏」，參考澳門向非永久居民派發8,000元至1萬元。不過，新同盟前立法會議員、「香港本土」范國威認為，派錢只限香港永久居民非常公道，直指「呢條線我哋爭取好耐」。

陳恒鑌向《香港01》表示，《預算案》公布後，有不少非永久居民致電和發短訊給他，稱對無法受惠感到非常失望。（資料圖片/張浩維攝）

陳茂波今天公布新一份《財政預算案》，宣布向18歲或以上香港永久居民派發1萬元，料涉款710億元。政府消息人士透露，於2021年3月31日年滿18歲的香港永久性居民，將合資格申領1萬元，暫定截至登記日期為2021年12月1日。除了提供實體表格，政府將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，並可選擇直接入數到銀行戶口或領取支票，期望在今年8月前落實。

陳茂波指出，香港經濟因過去多月的社會事件及肺炎疫情受到沉重打擊，是次這項現金發放計劃涉及大額公帑，強調這是針對目前特殊情況而推行的特殊措施。不過這「特殊措施」令一部分不滿，其中一些受經濟下行影響、收入較低的新移民無法受惠，變相違背派錢的原意。

陳恒鑌向《香港01》表示，《預算案》公布後，有不少非永久居民致電和發短訊給他，稱對無法受惠感到非常失望。他又指，這些新來港的非永久居民在面對疫症、過去數月社會事件中，也是受害者。

陳恒鑌表示，他在《預算案》宣讀及後馬上與財爺反映，希望他透過關愛基金補貼新來港人士等非永久居民，希望「一個都不能少」。至於補貼金額，陳恒鑌建議，財爺透過關愛基金「補漏」，參考澳門向非永久居民派發8,000元至1萬元。

范國威表明，不會贊成向非永久居民派錢，他指出派錢只限香港永久居民非常公道。（資料圖片/高仲明攝）

范國威不贊成向非永久居民派錢

范國威表明，不會贊成向非永久居民派錢，他指出派錢只限香港永久居民非常公道，直指「呢條線我哋爭取好耐」。他指香港人為地區、社會貢獻良多，只向永久居民派錢是非常合理。

范國威又認為，政府是次派錢只是為了紓緩空前的政治危機，不過政治壓力逼使政府派錢，做法猶如「還債」和買「贖罪券」。