【武漢肺炎】恆隆中心租戶沒錢交租　商戶指缺自由行生意大減99%

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎持續，多個行業均受到打擊。銅鑼灣恆隆中心9至14樓共54個零售及批發租戶於今日（26日）召開大會，指缺自由行下生意大減九成九，商戶見面均互問：「今日破咗蛋未？」他們又指，自一月起以電話及電郵聯絡恆隆地卻不獲回應，更希望在生意慘淡的情況下能減租，甚至豁免租金。其後，約10多個租戶到管理處遞交請願信。

租戶代表楊先生的鋪位約2,000呎，每月須繳交26萬元租金，在零收入下難以為繼。（歐陽德浩攝）

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近日生意大減99%

受到去年的社會運動和近期的疫情影響，租戶代表楊先生指，因生意依賴自由行旅客，已持續大半年生意慘淡。去年社會運動期間收入減少50%，最近更大減至99%。租戶間近來以「你今日破咗蛋未？」作為對話的開場白。

楊先生的鋪位約2,000呎，每月須繳交26萬元租金，在零收入下難以為繼，因此希望恆隆能減免租金渡過難關。他指，有租戶在去年續約時獲減租，前題是延長租約時間，然而恆隆於內地的商場卻獲寬減租金，對此感到不公平。「今個月（無錢）交唔到租，下個月交唔到租，等佢告我囉！」

在大會結束後，約10多個租戶到管理處遞交請願信，等候約五分鐘，才有職員開門接收。（歐陽德浩攝）

員工放無薪假省開支

租戶代表陳小姐指，最近的營業額僅得千多元，全是從線上的生意賺得。她準備下月起讓員工放無薪假，以節省開支「捱得幾耐得幾耐」，最壞打算為「齊齊關鋪」。

此外，各租戶自一月起，曾多次以電話及電郵聯絡恆隆，卻沒有得到回覆，電話無人接聽，因此希望能與恆隆高層直接對話。在大會結束後，約10多個租戶到管理處遞交請願信，在等候約五分鐘及多次按門鈴後，才有職員開門接收。