【武漢肺炎】港府派包機接滯留湖北港人　未曾聯絡者須周五前登記

湖北省上月因應新型冠狀病毒疫情封城。截至今日上午11時，特區政府共收到超過1,700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3,000多名分布在湖北省37個城市的香港居民，其中約有532名港人身處武漢市。政制及內地事務局發言人今日（26日）表示，首批專機主要協助現時滯留武漢市的香港居民返港，費用由特區政府支付，當地會由駐武漢辦安排交通工具接載香港居民往機場。所有乘坐專機返回香港的人士必須為香港身份證持有人，有關人士在抵港後會安排入住檢疫中心接受14天檢疫。

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政府公布，各身處武漢市而過去沒有聯絡入境事務處協助在外香港居民小組或駐武漢辦求助的香港居民，如希望返回香港，可於2月28日下午6時前，致電（852）1868熱線，或通過小組電郵1868@immd.gov.hk登記。登記時要提供聯絡人的姓名、電話號碼及現時身處的地址，小組會進一步聯絡，以作跟進。發言人強調，早前曾聯絡過的香港居民不需再次致電或電郵登記，小組人員正陸續以短訊通知這些香港居民，並會以電話主動聯絡及確認登記，包括協助為有意乘搭專機回港的香港居民填寫衞生署的健康評估表。

孕婦、須接受手術、癌症病人 都可搭首班包機

至於現時身處湖北省內其他地區，即武漢市外的香港居民，情況比較緊急如孕婦、有嚴重病患急需返港接受手術或化療、電療人士，或需要返港參加文憑試的應屆中學畢業生，特區政府會與湖北省政府和相關部門商議，並就他們的身體狀況是否適宜出行徵詢醫療意見，目標是盡量安排有關港人乘坐首批專機返港。

武漢封城一個多月，疫情依然嚴重，小區要封閉管理。（CHINATOPIX / 美聯社）

至於身處湖北省內其他地區而並非有緊急需要的香港居民，特區政府會與湖北省政府商討逐步作出安排。發言人呼籲他們現階段不需致電（852）1868熱線或以電郵查詢，港府有新消息後會盡快公布。

此外，在知道求助個案的數目後，政府會在實際可行的情況下，包括考慮具體操作、檢疫設施接收個案的安排等，擬定第一批專機的數目和接載的人數。