【武漢肺炎】高鐵外判員工投訴需放無薪假　承辦商：自願性質

受武漢肺炎疫情影響，政府上月底決定關閉高鐵西九站。有高鐵站外判商國際永勝護衛管理有限公司的員工透露，封站後部分外判的票務員及保安需放無薪假，雖然公司曾安排他們到其他站工作，但空缺未能滿足所有人。員工又批評，列車乘務員同為外判員工，卻享有薪假，認為安排不公。 國際永勝護衛管理有限公司蔡明輝回應指控時承認，確有約40至50名員工放無薪假，但強調公司提供足夠空缺讓高鐵站員工到其他港鐵站工作，又形容無薪假安排屬自願性質申請。他又稱，列車乘務員的合約與票務員及保安不同，假期安排有異，而且封站後仍需候命，否認他們享有薪假。

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員工：扣盡年假後需放無薪假

高鐵西九站因武漢肺炎疫情影響，於1月30日凌晨關閉。該站前外判職員陳先生向《香港01》表示，多名國際永勝的外判員工自從高鐵封站後，票務員及保安等職位都需要放無薪假。他指，相關員工大約涉逾200人，由於封站後所需崗位大減，大約只及平常的五分之一，故不少人被迫放假，年假扣盡後就需放無薪假。

陳先生續稱，雖然公司有安排職員到其他港鐵站工作，但數量不足夠亦不穩定，需爭先搶奪空缺。他又指，工作性質、地點，未必適合所有員工。他又說，同為外判員工的列車乘務員，卻可享有有薪假，獲發全數薪金，認為安排不公。

蔡明輝回應表示，大約有40至50名員工放無薪金，但強調相關安排屬自願性質。（資料圖片）

蔡明輝回應稱，公司大約有40至50名員工放無薪金，但強調相關安排屬自願性質。他指，封站後所需職員減少，但強調有充足崗位，讓高鐵站員工上班，更形容：「要叫放假嘅返工」。他估計，部分員工不願到其他站工作，故選擇放無薪假。

對於列車乘務員可享有薪假，蔡明輝承認確收到其他員工表達不滿。但他強調指控並不真確，因為乘務員亦可選放無薪假。他解釋指，乘務員的合約及工作性質，與保安和票務員有異，例如乘務員過往需通宵工作，假期本身亦非常浮動，並非如保安固定每周一日假。他續稱，在封站期間，乘務員仍需到高鐵站候命，因可能會有通勤車。

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據了解，高鐵站的維修部職員，現時仍照常工作；車長則會調到其他鐵路線工作。

對於外判員工的投訴，港鐵回覆表示，封站期間會因應車務營運需要，調配及安排當值人手，由於站內沒有顧客，承辦商提供的服務，如車站顧客服務人員亦需調動，相關的人手安排，由承辦商按照不同職位的聘用條款處理。港鐵稱，一直與有關承辦商保持緊密溝通，並提醒承辦商在處理人手安排過程中，要與員工保持溝通。