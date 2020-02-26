【停課】網上學習問題多　朱子穎：環境因素令電子學習難實行

武漢肺炎疫情擴散，教育局昨日宣佈全港中小學生繼續停課至4月20日，相信學校推行停課不停學的網上學習仍需維持一段時間。但網上有不少家長表示網上學習問題多，有家長不滿學校提供只有教材沒有教學的網上學習，特別是在職家長因為要上班，未能抽出太多時間教導子女功課，又或是長輩或家傭無法協助子女進行電腦學習；也有家長認為學習進度太快，令學生壓力大增。 德萃小學總校長朱子穎直言停課期間網上學習絕對不是首選，因為疫情令學校暫時未能發揮社會職能，惟在有限的條件下，推行不同方式的網上學習坐學生過度停課期。 (部份圖片由受訪者提供)

朱子穎校長表示學校根本不想用網上學習，他說：「因為一間學校在社會的職能是讓新一代年青人成為未來的社會領袖，第二個職是讓社會釋放婦女的勞動力，以前農村是媽媽在家照顧小朋友煮飯，爸爸出外工作，但當建立良好的學校制度之後，就可以讓很多家庭可以釋放照顧子女的需要，由學校負責全日制照顧小朋友，媽媽就可以出外上班，本來學校是有這樣的職能，所以停課再加網上學習，衍生了一堆問題，這本身不是學校想，也不是電子學習出現問題，只是在這個情況條件下出現的問題。」

德萃小學總校長朱子穎(資料圖片)歐嘉樂攝

雙職家長難以協助小朋友網上學習

對於小朋友由長輩或外傭照顧，雙職父母難以協助小朋友開電腦進行網上學習。朱校長提出兩個建議：「這很視乎學校如何去進行網上學習，以我們學校為例，我們用『GRWTH』 網上學習，當中有分家長account及小朋友account，只要在小朋友電腦安裝小朋友account，就會收到學習資料，當然要六歲的小朋友登入太多account會有一定困難，所以家長盡量去訓練小朋友可以自己處理，同時讓公公婆婆、外傭去支援小朋友，如果也未能做到惟有就要改變家中作息時間，讓父母放工、放假一次過處理，也是無辦法中的辦法。」

資料圖片（胡家欣攝）

老師預錄教學短片

有家長表示學校只提供教材給學生，但缺乏教學，家長未必懂得如何教導子女，而且科目眾多，要家長抽出很多時間教導子女，如果在職家長更難以實踐。

朱校長說：「網上學習有很多不同款式，舉例有較多學校會比10條Link家長，讓家長自己click入去。以我們學校為例，我們的電子學習劃分為兩大類，第一類是老師預錄了一個教學短片，例如2月20日，三年班數學學習到第七課，有關的科任老師會預錄一些YouTube片段是第七課內容，大約20分鐘，學生可以按照自己的學習進度重聽、重看或者快速去看，這亦是網上學習的好處，可以解決學生進度問題。」

學生可以按照自己的學習進度，重覆收看老師預錄的教學片段。(圖片由受訪者提供)

第二類即時網上教學

朱子穎校長表示德萃小學也會提供即時網上課堂，利用ZOOM、WEBEX、Microsoft Teams等即時開會的軟件，讓小朋友按特定時間表在家中上直播課堂。

德萃小學學生利用時下流行的即時開會軟件進行網上教學(圖片由受訪者提供)

他說：「在每日下午2時會有不同班別的課堂直播，由一個老師現場教20多個學生，這種教學讓我們可以集中鞏固上成星期的YouTube教學，為內容作出摘要及總結，好處是可以讓小朋友發問問題，與老師即時互動，缺點是如果當日小朋友沒有在特定時間開電腦，又或覺得老師說得太快也未能作即時重溫，但我們也會將課堂錄起來讓小朋友可以去在YouTube重溫課堂，如果學校好像我們提供這兩類錄音、錄影的功課時，基本上不需要家長參與太多去教小朋友。」

由於每個小朋友的專注程度也有不同差異，朱子穎表示學校的確可以提供課室管理的功能，讓小朋友回到課室之後可以被管理，但礙於停課，老師未能管理學生，他建議小朋友在客廳進行網上學習活動，電腦螢光幕不要背向照顧者，讓小朋友有意識知道照顧者也可以監測其學習是否認真。

朱子穎建議小朋友電腦螢光幕不要背向照顧者。(getty images)

三大可行交功課類別

另外，德萃小學亦鼓勵學生做「Show & Tell」拍片，讓小朋友用英文介紹自己的家、睡房等，另一類功課是電子學習平台，提供選擇、連線配對、填充等題目，做完交給老師，老師就在可以網上批改。而第三類功課是家長可以到學校拿取作業、工作紙，又者學校提供PDF讓家長可以在家中列印出來給小朋友在實體紙張上完成，之後影相上傳到網上給老師查閱批改。

教學進度與功課量視乎學校而定

對於有家長投訴有些學校提供的網上功課過多或進度過快，朱校長表示不同學校有不同進度，德萃小學會按進度去教，所以老師一定要有方法知道小朋友實際掌握程度，但同時也要視乎復課日期而定。

德萃小學(資料圖片)歐嘉樂攝

坪石宣基小學校長:網上學習推行倉猝

基督教宣道會宣基小學（坪石）校長區詠恩認為網上學習亦推行倉猝，建議家長及學生不要有太大壓力。她說：「大家都沒想到停課時間會這麼長，其實停課之前是放假，學校沒有太足夠時間預備網上學習，在那麼倉猝的情況下，希望老師有一個自由度去進行網上教學。我也明白每個家庭會遇到不同的困難及需要，這正正是我們香港無論是大人或是小朋友也需要學習面對在逆境當中，遇到超出預期計的處事態度。我很欣賞不少家長在他們學生年代未必會用到電腦學習，但如今亦會很努力去幫助小朋友，我們應該給一些正能量大家，不用太着重資源上的缺乏或技能上的不足，不要因為差異大而強硬地將學生的進度放在一條線上，這樣一刀切大家都辛苦。」

而育兒及升學專家Ken Sir亦為家長及學校提供一些建議，他說：「學校每次比一星期功課學生，讓家長和小朋友能夠抽出充裕的時間去處理，如果有需要更可陪住小朋友做，可以避免小朋友做功課過程沒有人協助而影響她在功課的壓力越來越大。學校及家長應該貫徹讚賞大於懲罰，從而推動小朋友爭取好成績。」Ken Sir推介家長安裝遠端遙控電腦，就算返到公司也可以透過公司電腦去監察小朋友家中的電腦，看到小朋友的電腦畫面是否在上堂做功課。他說:「如果爸爸媽媽要上班，惟有預先將功課列印出來，讓小朋友在家中將懂得的先做，不懂得的留待父母放工回家或假日才教導。」