【新冠肺炎】內地工廠因疫情停工　中大醫院建造工程需延遲完成

「新冠肺炎」（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港經濟大受打擊，不少行業受影響。香港中文大學醫院在社交平台表示，由於內地工廠大多停工，該院的興建工程也需延期。中大醫院本來計劃在今年5月中完工，下半年投入運作，現時未知需延期多久。

香港中文大學醫院在社交平台表示，由於內地工廠大多停工，該院的興建工程也需延期。 （中大醫院facebook專頁）

醫院家具及部分特別儀器內地製造

中大醫院的帖文指，該院本計劃在2月底前完成檢驗消防及樓宇的程序，結果因應疫情影響，「看來要等多一段時間才能夠完成整個程序了」。而在驗樓程序完成及收到政府的「入伙紙」後，該院仍需進行機電設施和裝修工程，當正式接收整座醫院大樓後，大型醫療儀器的供應商才可以進場進行裝置工程，「由收樓到醫院正式開始營運，還有大量的工作。」

居深圳建築工人未來入境開工

該帖文指，由於該院很多機電儀器組件、裝修家具、某些特別儀器，都由內地製造和裝配，工廠停工，這些物料的供應便出現問題。另外，因為香港有相當數目的建築工人在深圳居住，每天過關來港工作，但現時這批工人都只能留在深圳。

帖文稱，雖然疫症拖慢了工程步伐，「但正好給我們機會，多了一點時間，把毋須依靠內地工廠的裝修工程做得精細一點，把醫院資訊系統的測試做得準確一點。」該院也因應疫症而提早完成應變方案，裝備好保護衣物，訓練同事防止感染措施。