【政策論壇】兒童在抗疫困境中面臨幾個挑戰　冀盼政府加強援助

新型冠狀病毒疫情肆虐，市民人心惶惶，早前藥房的口罩廁紙都被搶購一空，超市上的麵食貨架空空如也。不少市民徹夜未眠都只是求得一包價格高昂但品質參差的口罩，有些市民選擇索性足不出戶避險，卻依然惶恐度日。面對疫情持續，除了健康風險之外，兒童還面對什麼威脅？政府的財政預算案，對於兒童的困境又應該實行什麼紓困措施，保障他們發展和受保護的權利？ 撰文：國際培幼會

國際培幼會連同本地伙伴關注學童發展權利聯席 (關學聯)向基層家庭派發防疫物資。（國際培幼會圖片）

兒童口罩不足 價格高昂

在市民搶購成人口罩的同時，事實上兒童口罩更是一罩難求。國際培幼會近日積極在全球各地採購成人及兒童口罩，連同本地伙伴關注學童發展權利聯席 (關學聯)向基層家庭派發防疫物資，更是有感兒童口罩供應十分緊絀。本會在二月初搜購兒童口罩時，發現市面上一盒50個的兒童口罩，有些已經索價超過港幣$500多元，對於貧困家庭來說，實在是難以負擔的價格。以一個四人居住在劏戶的家庭為例，若其中一位父母失業，家庭月入只有萬多元，買兩盒兒童口罩可能已佔月入薪金的十分一，再扣除約港幣$5000-6000元的昂貴租金丶水電和食用開支，薪金已經所剩無幾，購買防疫物資更是捉襟見肘。

口罩不足，不但對兒童構成健康風險，更令有特殊教育需要（SEN，Special Education Needs）學童和家長雪上加霜。過度活躍症的小孩需外出活動，但目前因疫情而經常困在家中，容易引致情緒和行為問題，令家長倍受壓力。早前更有媒體報道指出，衞生署轄下為有特殊學習需要（SEN）的幼童提供評估及支援的兒童體能智力測驗中心依然繼續運作，卻連口罩和酒精搓手液亦欠奉。不少家長擔心子女排期接受中心服務逾年，一旦改期會令子女延誤接受治療，亦擔心子女會在中心感染病毒，陷入兩難。事實上，幼童及有特殊教育需要（ SEN ）學童缺乏自理能力，容易因聚集而感染，一旦復課恐令學校成為社區爆發的溫床。政府在準備復課前，必須由中央統籌成人及兒童口罩供應，確保學校及各家庭都有充足的防疫物資，孩子才可以在安全的環境中學習。

兒童口罩短缺，國際培幼會獲善心團體捐出兒童口罩派發給基層兒童。（國際培幼會圖片）

家庭友善政策欠奉 令照顧兒童難上加難

香港本來就是「勞動之都」，家庭友善政策欠奉，疫情蔓延令照顧兒童問題更加嚴峻。疫情持續，雖然有不少私人機構跟從政府公務員「在家工作」政策，然而不少行業如清潔業、餐飲業等卻依然如常運作，令照顧兒童成為很多基層勞動家庭的棘手難題。從一月底開始，政府宣佈幼稚園及中小學停課，並宣佈多間幼兒中心只維持「有限度服務」，令不少須如常工作的家長措手不及。本會致電多間資助幼兒中心，發現絕大部份中心暫停暫託服務，而中心亦為免疫情擴散，亦鼓勵家長如非必要不要帶孩子到幼兒中心。日前，一名基層單親父親外出購買日用品，因擔心女兒外出感染肺炎病毒，因而獨留4歲的女兒在家中，釀成女童墮樓的慘劇，反映基層單親家庭在疫情下照顧小孩的困境。本會在向基層家庭派發防疫物資時，亦發現不少單親家長需停工照顧小孩，變相手停口停，經濟狀況更是雪上加霜。反觀，台灣教育部推出「家長防疫假」，讓12歲以下學童的其中一名家長在防疫期間申請14天「防疫照顧假」，而且僱主不得視之為缺勤、扣薪或迫員工請事假，以支援受影響家庭，此應急措施能解不少家長燃眉之急，值得港府借鏡。

國際培幼會總幹事蕭美娟參與防疫物資派發工作，並了解基層兒童及家庭面對 的挑戰，冀盼政府加強援助，幫助家庭渡過難關。（國際培幼會圖片）

幼兒教育及照顧服務經營困難 恐出現服務斷層

由於現時幼稚園教育計劃以半日制的資助為基礎，不少全日制的學校，須開辦學前預備班(N班)維持收支平衡。然而受疫情影響而長期停課，不少家長申請退學或拒交學費，令幼稚園面臨營運危機及財政困難。根據香港教育專業人員協會有關幼稚園的調查，七成收費學校表示有家長停交學費，六成學校表示有學生退學，更有約兩成學校表示可能面臨倒閉。如果情況持續，部分幼稚園關閉，可能會導致本來就供應短缺的幼兒教育及照顧服務更相形短絀。雖然政府剛宣佈會向幼兒中心提供一筆過特別津貼，然而措施未必惠及所有遇上財政困難的幼稚園。政府在補貼幼兒中心外，也要對不能收足學費的幼稚園作出補貼，以確保幼兒教育及照顧服務在疫情後仍能維持足夠供應及一定的質素，以減少出現服務斷層的機會。

疫情蔓延，不少機構都發揮香港人守望相助的精神，向有需要的人士伸出援手。本會希望政府亦能肩負起更多的抗疫責任，支援身處水深火熱的兒童和家庭，確保兒童的生存、發展和受保護權能受到保護，真正與民同行！

（文章內容代表作者觀點）