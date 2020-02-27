【逃犯條例】學生被控管有鐵蓮花及鐵蒺藜　今准以6萬元保釋

民陣於本年元旦在銅鑼灣發起大遊行，期間港島多區發生警民衝突。有男學生當天涉管有鐵蓮花及鐵蒺藜，而被控管有違禁武器及管有適合作非法用途工具兩罪。他今（27日）到高等法院申請保釋獲批，連同兩名擔保人需要交出共6萬元現金作保釋金，以及每日要到警署報到2次。

學生任浚銘（19歲）被指在本年1月1日，在灣仔莊士敦道修頓遊樂場管有一個自製鐵蓮花及95個自製鐵蒺藜。法官准他以2萬元保釋，另要其母親及教授作為擔保人，每人交出2萬元擔保金。被告期間不得離港，每天晚上9時至翌日早上7時要遵守宵禁令，以及每天中午及傍晚均要到警署報到。

兩學生被控管有剪刀和打火機等 一人獲保釋

另外，有市民於本月在天水圍發起遊行，反對將區內的診所改造成「指定診所」，處理懷疑武漢肺炎個案。兩名青年於事發後兩日遭警方截查，警方在二人身上搜獲剪刀、打火機等物品，二人因而被控管有適合作非法用途工具及管有攻擊性武器罪。二人今同在高等法院申請保釋，但只有其中一人的申請獲批。

控罪指，被告魏天樂（19歲）及梁皓然（18歲）於本月17日在天水圍天業路行人隧道外管有3個打火機、打火機機油氣罐、膠水、1袋咖啡過濾紙、2個防毒面具、3條六角匙、剪刀、玻璃瓶及1瓶洗甲水，意圖將其作非法用途使用；兩人亦被指同日同地管有一個橡皮筋發射器及89粒鋼珠。當中只有首被告獲准保釋，他及3名擔保人要交出合共5萬元作保釋金。此外，他亦要遵守宵禁令，以及每天中午及傍晚要到警署報到。

案件編號：HCCP 4、103/2020