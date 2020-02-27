肝癌名醫自介文章涉宣傳　被裁專業失當　判停牌1個月緩刑6個月

肝癌權威專家、外科專科醫生潘冬平被投訴於2015年刊載一篇內容涉及宣傳、描述優於其他醫生的自我介紹，醫委會今日﹙27日﹚就此展開紀律聆訊。 潘冬平的代表律師承認事件中有犯錯，但強調並無意圖宣傳，該文章原是潘於大學任職時使用的個人簡歷，於剛轉到私人執業時誤用。潘最終被裁定專業失當行為，停牌1個月，緩刑6個月。

肝癌權威專家、外科專科醫生潘冬平被投訴於2015年時，刊載一篇內容涉及宣傳、描述優於其他醫生的自我介紹，醫委會今日﹙27日﹚就此展開紀律聆訊。（黄偉倫攝）

控罪指，潘冬平於大約2015年10月，批准、默許或未採適當措施，阻止一篇關於自己內容涉違反《香港註冊醫生專業守則》的文章，在香港綜合腫瘤中心的網站上發布，當中涉及宣傳及聲稱優於其他醫生。被質疑有問題的內容包括，指潘冬平為肝膽胰臟手術的國際著名專家（internationally renowned expert）、形容他開創新技術治療肝癌、於瑪麗醫院帶領肝癌微創手術的發展、以及曾獲取多個本地及國際研究獎項等。

肝癌權威專家、外科專科醫生潘冬平被投訴於2015年時，刊載一篇內容涉及宣傳、描述優於其他醫生的自我介紹，醫委會今日﹙27日﹚就此展開紀律聆訊。（黄偉倫攝）

代表潘冬平的辯方律師表示，當時潘為腫瘤中心的總監，需提交一份自我介紹，於是便呈交了於大學任職時使用的個人簡歷。代表律師承認，事件確有過錯，但強調潘並無意圖作宣傳及宣稱優勝於其他醫生，並指潘過往一直在港大及瑪麗醫院工作，剛轉到私人執業，故才犯下錯誤。

醫委會主席劉允怡宣讀判詞稱，雖然潘冬平或未有意圖宣傳，但不能低估其文章對公眾的影響，市民看過這類描述後，或會以為醫生有獨特的醫治技巧，產生超符現實的想像。

劉允怡續指，該文章的內容毋疑涉及宣傳，裁定專業方面的失當行為，但有見於潘冬平即時將涉事文章移除，相信他從中已吸取經驗；並指潘在醫學界有傑出成就，受到同業及病人尊重，故判停牌1個月，緩刑6個月。