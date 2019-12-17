【醫委會】蔡堅、何栢良撃敗盧寵茂連任委員　投票率五成創新高　

處理醫生發牌、投訴及輸入海外醫生的醫務委員會，今日（17日）公布兩個醫生代表席位的選舉結果。今次有四人參選，現任委員香港大學感染及傳染病中心總監何栢良及醫學會前會長蔡堅，均以高票成功連任，擊敗首次參選的港大深圳醫院院長盧寵茂及香港皮膚科醫學院前院長陳衍里。 今屆醫委會選舉投票人數近7,000人，投票率近半，破歷年紀錄。蔡堅形容情況極似上月的區議會一役，「相信醫生都會憑政治立場，揀自己信得過嘅人。」

盧寵茂及陳衍里得票 僅及何栢良一半

醫生業界共有約1.4萬人，醫委會秘書處今日進行點票，投票人數近7,000人，即投票率接近一半，破歷屆紀錄。據了解，以往投票人數約3,000人，今次的投票率上升一倍。

根據香港公共醫療醫生協會Facebook 專頁上載的資料，今屆投票結果懸殊，勝出的蔡堅獲得5,199票，何栢良得到5,147票；而落選的盧寵茂得1,597票，陳衍里得1,088票。

蔡堅表示，相信今屆高投票率深受政治環境影響，形容情況恰如「區議會選舉嘅翻版」。（資料圖片）

蔡堅：高投票率情況恰如區選翻版

蔡堅表示，相信今屆高投票率深受政治環境影響，形容情況恰如「區議會選舉嘅翻版」。已連任多屆的他對於得到醫生們的信任感到「無咩特別」，但深信今屆選舉結果與政治立場有關，「四個候選人都有明確嘅立場，醫生都會選擇信得過嗰個，我就一向支持雞蛋一方。」他亦說，自己就海外醫生等議題的看法或是得票因素之一，但相信政治立場仍是勝出主因。

蔡堅續稱，他已在醫委會服務20年，表示「屆屆都係咁做」，主力處理醫生註冊及醫療投訴事項，不會期望工作上有太大變動。「今屆最希望係無醫生因為示威活動而被投訴或拘捕，搞到要上醫委會聆訊。」

另一名當選人何栢良則在Facebook發帖稱，「投票人數剛破紀錄，感謝大家的支持，醫生沒有令大家失望」，亦加上「香港人加油」標籤。

盧寵茂曾經多次高調撐警，引起外界關注。（資料圖片／梁鵬威攝）

落選的盧寵茂，近年在深圳致力培訓內地醫生。他曾經多次高調撐警，引起外界關注。