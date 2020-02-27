【財政預算案2020】黃錦星：電動小巴成本言之過早　今年洽生產商

財政司司長陳茂波昨日（26日）公布最新一份《財政預算案》，當中環保措施方面，以電動車著墨最多。另外亦會撥款8,000萬元推行電動小巴試驗計劃，讓固定路線的綠色專線小巴率先採用。 環境局局長黃錦星今日（27日）表示，電動小巴屬本地車種，面對不少技術挑戰，暫時應聚焦技術研究，令技術適應本地環境及氣候等，價錢方面仍言之過早；而當局今年會與汽車生產商接觸，希望找到合適生產商製作電動小巴。

當局指今年會與汽車生產商接觸，希望找到合適生產商製作電動小巴。（羅君豪攝）

環保署推出的綠色運輸試驗基金亦曾批出電動小巴及的士的項目，但成效不顯著。預算案預計最快2023年有第一架電動小巴落地，環保署副署長馮浩然表示，小巴的型號及大小在世上都是十分獨特，數年前電動小巴運作無可否認未必適應香港需要，因本港天氣潮濕，航程亦較長。

他表示，當局去年邀生產力促進局作研究，現時已接近完成，希望可定到電池規格，足以應付本地每日行駛的路程；報告亦會研究合適的充電位置，當局今年會接觸有興趣的汽車生產商。

黃錦星今日（27日）表示，電動小巴暫時應聚焦技術研究，成本是言之尚早。（羅君豪攝）

成本方面，馮料會較傳統小巴貴，但相信兩、三年後情況會較好，試驗計劃中會再觀察對票價影響。馮又稱，當局一直有和業界溝通，正在找尋試驗路線，而充電地方考慮會在站頭及交通交匯處安裝。

預算案中亦有20億元先導計劃，資助合資格的現有私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主裝充電器，資助上限是每個車位三萬元。當局表示，計劃非只安裝單一車位，而是最少10個車位，在規模經濟效益下，相信資助水平是充裕。

另外，黃錦星回應明日大嶼的問題時強調，當局會確保方案符合法例，在環境評估工作上把關。

當局表示，在規模經濟效益下，相信資助3萬元讓私樓安裝充電器水平是充裕。（資料圖片）

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