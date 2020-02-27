【財政預算案2020】3億元推廢紙回收計劃　環境局：回收價高於5毫

財政司司長陳茂波昨日（26日）公布最新一份《財政預算案》。環境局局長黃錦星今日（27日）表示，今次預算案中環保項目撥款逾100億元，而與當局相關的紓緩措施則逾30億，包括延長非住宅用戶電費補貼等。 預算案中提出每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃，當局表示，會定出最低回收價，現時正為敲定細節的最後階段，價格會在標書中公布。而目前市價廢紙一公斤約四毫至五毫，回收價會高於市價。

黃錦星（中）今日就財政預算案環保方面措施見記者。（羅君豪攝）

預算案中建議撥款二億元成立低碳綠色科研基金，項目最高上限為3,000萬元，最長五年。黃稱，基金的優先主題為減碳節能、綠色運輸、廢物管理，以及空氣或水質素，目標於今年年底接受首輪申請。

預算案亦建議從2020/21年度起，每年預留不少於三億元推行廢紙回收服務計劃，環保署將聘請承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造。黃錦星指，計劃將有助穩定本地廢紙回收量及價格，亦有助保障回收業界5,000個就業機會。

黃錦星今日（27日）表示，今次預算案中環保項目撥款逾100億元。（羅君豪攝）

環保署副署長郭黃穎琦表示，計劃會透過公開招標聘請多個承辦商，希望吸納不同規模的承辦商參與，故合約設計會有不同噸數組別，有興趣的投標者可按能力選擇適合的噸數組別入標，當局並無設承辦商上限。至於回收價方面，當局會參考不同因素，包括業界意見等，希望透過經濟誘因收集到更多及質素較高的廢紙。

另外，港府原定計劃於明年開展垃圾徵費計劃，但現時草案尚待立法會審議。黃錦星指現時立法會運作不暢順，但當局會積極配合，而減廢回收工作是不會停下。

去年派錢4000元的「關愛共享計劃」以表格申請，涉及大量紙張被批不環保。黃錦星表示，今次再派發一萬元會整體上了解相關問題，主要考慮兩方面，包括如果派得較「爽手啲」，以及善用網上平台。