【財政預算案2020】楊偉雄：使用網上銀行將較快收到1萬元

政府周四（26日）公布新一份財政預算案，將向滿18歲的香港永久居民派發1萬元。創科局局長楊偉雄今日出席商台電台節目時表示，政府將成立跨部門小組處理全民派錢，亦將利用「轉數快」，他指使用網上銀行的市民，會比只使用銀行戶口的市民更快收到錢。 移居海外的永久居民是次同樣也可領取1萬元，楊偉雄表示當中不少人持有他國護照，處理上會有困難，需要第二國的領事館協助。

楊偉雄說，政府將成立跨部門小組處理全民派錢，目標要快，但是亦不能出錯。他認為香港環境複雜，要防止不良人士入侵系統，以免洩漏市民個人資料。

▼《財政預算案2020》措施▼

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楊表示，是次派錢將會使用轉數快加快處理速度，又指使用網上銀行的市民一定比使用銀行戶口的市民更快收到錢。至於移民海外的永久居民，他指很多人都持有外國護照，處理或有困難，需要聯繫第二國領事館才能解決。

而比起2011年，網上銀行已經更為普遍，但是今次行政費用仍然超過10億，他表示網上科技多數免費屬誤解，舉例指「Google」多項服務不收費，但可能要提供私隱資料、收看廣告等，形容「世上沒有免費午餐」。