【財政預算案2020】派錢一萬　關注長期病患者組織：預算案缺支援

財政司司長陳茂波今午（26日）發表本年度財政預算案，宣佈將向18歲以上香港永久居民每人派一萬元，料涉款710億元。不過，長期關注病人權益組織質疑預算案未有顧及長期病患者需要，指一次性派錢措施僅為鼓勵市民消費，或幫補因疫症帶來的額外開支，「唔見特別有對長期病患者額外支援」。

香港社區組織病人權益幹事彭鴻昌指，是次政府向市民派發一萬元，是因應疫症及經濟下滑的情況下，鼓勵市民消費或幫補額外開支。然而，長期病患者本身生活上已有額外開支，例如購買藥物及額外的醫療消耗品，因此他認為，「今次唔見特別有幫長期病患者作額外支援」。

彭鴻昌認為是次財政預算案對長期病患者缺乏支援。 （資料圖片）

早前他曾建議，財政預算案應放寬關愛基金及撒瑪利亞基金的資助準則，支援長期病患者。他指，去年亦曾建議進一步放寬基金，一是免入息上限額，二是降低「墊底費」，即減少病人負擔比率至財務資源一成，讓服用昂貴藥物的長期病患病人受惠，「但好可惜今次就見唔到有呢方面措施」。

對醫管局經常撥款增幅下跌感失望

此外，預算案提供750億經常撥款予醫管局，稱與３年前相比已增加35%。不過，彭解釋現屆政府上任後，曾與醫管局定下３年為一個周期，過去２年平均增幅為12至13%，但今年增長只有百分之7.3，對預算案中醫管局經常撥款增幅下跌感失望。他質疑該撥款或未能應對未來公營醫療系統的需要，「我哋覺得有啲失望，即係個整體撥款，是否能夠應付包括人口老化、慢性疾病增加、醫療科技發展及藥物更新⋯⋯等多方面引伸的需要呢？」

傷殘津貼多年未有檢討

彭鴻昌補充指，長期病患者的醫療消耗品主要依賴傷殘津貼，每月金額為$1,770，相關款項多年未檢討，他過往曾建議當局檢討相關金額，或設特別項目去支援醫療消耗品需求較大的人士，如洗腎病人等。關愛基金現有一項「嚴重殘疾人士提供特別護理津貼」，惟他曾接獲有長期病患者求助指，相關津貼只資助至60歲。未滿65歲、又逾60歲的長期病患者變相出現5年真空期。彭指，相關建議同樣在是次財政預算案中落空。