【新冠肺炎】運輸署駕駛路試下周一恢復　發燒、無戴口罩不得入場

俗稱武漢肺炎的新冠肺炎持續。運輸署宣布，運輸署駕駛考試（路試）服務將於下周一（3月2日）恢復。已預約於下周一或之後進行路試的考生，可按照試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。而沒有配戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。 另外，原定安排在上月29日至2月28日期間，因駕駛考試中心暫停服務而未進行路試的考生，運輸署將會陸續個別發信通知其新訂的考試日期。而駕駛筆試（甲部試）及的士筆試繼續暫停直至另行公告，受影響的筆試考生，將獲個別通知另訂考試日期。

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新冠肺炎持續，政府早前宣布，由下周一（3月2日）起逐步恢復更多公共服務，運輸署表示，運輸署駕駛考試（路試）服務亦將於下周一（3月2日）恢復。

無戴口罩、體溫高於攝氏37.5度不得入試場

在防疫措施方面，為減低病毒傳播風險，所有參與路試的考生必須在駕駛考試中心場內及考試時戴上口罩，並在進入中心辦事處前使用酒精搓手液清潔雙手，以及必須接受運輸署在現場安排的體溫檢測。沒有配戴口罩、拒絕接受體溫檢測、或體溫檢測結果高於攝氏37.5度的考生會被拒絕進入試場，考試日期將另行安排。為使車廂空氣流通，運輸署考牌主任在考試期間可打開車窗。

運輸署呼籲，考生如身體不適，不應到試場應考，並應盡快求醫。如考生因健康理由缺席考試，可在考期當日起計一個月內，遞交延期申請書及相關病假證明書，或醫生證明書正本予運輸署駕駛考試排期事務處，跟進及另訂考試日期。

運輸署表示，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試繼續暫停直至另行公告。（資料圖片）

駕駛筆試、的士筆試繼續暫停

在公共衞生的考慮下為減低社交接觸和病毒在社區擴散的風險，駕駛筆試（甲部試）及的士筆試繼續暫停直至另行公告，受影響的筆試考生將獲個別通知另訂考試日期。運輸署正為逐步恢復正常筆試服務作準備，並會就服務的最新安排預早向外公布。

網上預約駕駛考試服務仍暫停

此外，運輸署轄下長沙灣駕駛考試排期事務處、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務將繼續暫停，直至另行公告。在駕駛考試排期事務處暫停服務期間，需遞交延期／暫時取消駕駛考試或更改考試地區申請的考生，可於排期事務處恢復服務後，兩星期內遞交申請，或致電2771 7723向運輸署駕駛考試排期熱線查詢。

運輸署指，自3月2日開始，運輸署的牌照及相關服務將會有所調整，直至另行通知。（資料圖片/黃偉民攝）

下周一起牌照服務有調整

另外，由下周一（3月2日）起，運輸署的牌照及相關服務將會有所調整，直至另行通知，詳情如下：

金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處的服務時間將恢復為星期一至五上午9時至下午5時。各牌照事務處將繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會加開部分櫃位以處理已預約的申請，以及市民經投遞箱、郵寄或網上遞交的各類牌照申請（免試簽發香港正式駕駛執照服務除外）的跟進服務。

運輸署將增加下周一（3月2日）起，至下月底的網上預約續領正式駕駛執照／車輛牌照及申領國際駕駛許可證名額，至每日3,000個，並將可預約的日期，由八星期延長至十星期，方便有需要的市民登記預約。

市民可經由網上預約，於星期一至五上午9時至下午5時的時段，前往牌照事務處續領正式駕駛執照／車輛牌照或申領國際駕駛許可證牌照。已於網上預約續領或申領上述牌證的申請人，須按照預約時段到牌照事務處辦理。未有預約的市民可郵寄或經網上遞交申請，亦可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

金鐘的公共車輛分組將繼續暫停提供櫃位服務，市民可於星期一至五上午9時至下午5時利用設於香港牌照事務處的投遞箱遞交公共車輛牌照申請。

金鐘的車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處，將繼續暫停提供櫃位服務。有關駕駛執照吊銷期滿後領回執照之查詢，請於星期一至五上午9時至下午5時，聯絡駕駛執照記錄辦事處或違例駕駛記分辦事處。

上環的過境服務分組將繼續暫停提供櫃位服務，市民可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於過境服務分組的投遞箱遞交申請。運輸署會聯絡個別申請人跟進申請。