【黎智英被捕】工黨、民陣長沙灣警署外聲援李卓人：政治迫害可恥

工黨副主席李卓人今早（28日）遭警方上門拘捕，警方指涉參與去年831非法集會，並帶到長沙灣警署接受調查。 工黨、社民連、職工盟及民陣多名成員今日中午約12時於長沙灣警署門外聲援，指今早一連拘捕三名民主派人士是政治打壓，強調政府的清算行動在防疫時刻從未停止，重申堅持「五大訴求，缺一不可。」 至下午12時54分，李卓人步出長沙灣警署。

工黨、社民連、職工盟及民陣多名成員今日中午約12時於長沙灣警署門外聲援。（梁鵬威攝）

民主黨主席楊森、工黨李卓人及壹傳媒創辦人黎智英今早被捕，涉參與去年831非法集會；黎智英再被控2017年涉恐嚇記者，李卓人其後被帶到長沙灣警署接受調查。

工黨主席郭永健、社民連前立法會議員梁國雄、職工盟主席吳敏儀，以及民陣副召集人陳皓恒以及多名成員，於中午12時帶同橫額到長沙灣警署門外聲援，期間高叫口號，抗議政府政治打壓。

民陣副召集人陳皓恒表示，去年原訂發起的831遊行，基於警方的反對逼於無奈取消，現時警方肆意拘捕涉事人士是不尊重基本法，同時譴責警方「未秋後就立即算帳」，又指今日黄非大清算，因已有7000多名人士因逃犯條例被捕，其中過千人被控，堅持五大訴求，關注所有被捕者。

工黨主席郭永健斥，政府多月以來打壓自由人權，藉機會逐一清算，認為清算行動將陸續有來。職工盟吳敏儀亦斥，政府在抗疫時刻仍然濫捕濫告，質疑當局為何不花多點時間修補撕裂，稱200萬香港市民曾參與集會，其心機不會白費。