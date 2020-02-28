【黎智英被捕】李卓人、楊森同案被捕　警否認行動涉及政治考慮

壹傳媒創辦人黎智英今早（28日）被捕，他涉嫌於2017年恐嚇報館記者、去年8.31參與非法集結遊行。港島總區刑事總部（行政及支援）（刑事）署理高級警司黃東光表示，港島總區重案3隊探員跟進一宗參與非法集結案及刑事恐嚇案件。警方拘捕3名本地男子，他們介乎60歲至72歲。3名被捕人士將於5月5日於東區裁判法院上庭。至中午12時許，黎智英獲准保釋，他離開警署登私家車離開。

港島總區刑事總部（行政及支援）（刑事）署理高級警司黃東光表示，港島總區重案3隊探員跟進一宗參與非法集結案及刑事恐嚇案件。警方拘捕3名本地男子，他們介乎60歲至72歲。（盧翊銘攝）

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警方表示，3名被捕人於去年8月31日，參與一宗由灣仔至中環非法集結案件，違反香港法律第245章《公安條例》第17條。至於，一名被捕的72歲男子（即黎智英）於2017年6月4日，涉及一宗發生在港島東的刑事恐嚇案件，違反香港法律第200章《公安條例》第24條。

黃東光指出，三名被捕人士將於5月5日於東區裁判法院上法庭。對於有記者查詢，今次拘捕行動是否涉政治考慮？黃東光表示，警方完成調查便展開拘捕。

涉參與「反修例」非法集結 黎智英、李卓人及楊森被捕

事發在今日（2月28日）早上7時許，警方重案組搜查黎智英寓所，上午8時許將黎帶走，前往九龍城警署。警方就黎智英涉嫌於2017年6月恐嚇傳媒記者作出檢控，並就其去年8月31日涉嫌在「反修例」遊行中參與非法集結錄取口供。另外，警方亦拘捕民主派元老楊森及李卓人。