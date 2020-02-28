【黎智英被捕】李卓人保釋步出警署　稱警要求交出831身穿衣物

民主黨前主席楊森、工黨副主席李卓人及壹傳媒創辦人黎智英今早（28日）被捕。李卓人於7時50分遭警方上門拘捕，涉參與去年8月31日非法集會，被帶到長沙灣警署接受調查。 至中午12時54分，李卓人步出警署門外，表示被控以「參與未經批准的集結」罪名。他指警方今早上門出示搜查令，指定要求他交出831當日穿着共四件物件，質疑警方搜證荒謬：「你唔使用件衫嚟認我啦！」

李卓人表示，今早六名警員上門出示搜查令，指定要求交出去年831當日他身穿的4件物件，形容做法多餘。（梁鵬威攝）

李卓人交出手機

李卓人續指，今早六名警員上門，期間出示搜查令，指定要求他交出去年8月31日穿着印有「人民不會忘記」字樣的T-shirt、褲、鞋及袋，並要他交出私人手機。李卓人表示，為免驚動家人以及確保其他私人物件，遂交予警方。

李卓人質疑，去年831當日下午1時至3時，由灣仔遊行至遮打花園，期間並未有遮蓋樣貌，不解警方為何要憑衣服識別他，形容「做法多餘」。

警方現以《公安條例》「參與未經批准的集結」罪名控告他，並於5月5日在東區法院提堂。他強調，控罪是違反市民遊行集會的權利，實際上毋須警方批准。

料警方會持續檢控其他人

李卓人，調查整個搜查過程及被帶到警署期間，稱警法均是公事公辦，未有特別對待，但稱早上7時許便有六名警員上門，難免會驚動家人，包括家中年屆90多歲的母親，「做法唔係咁好」。

對於手機被警方沒收，李卓人認為事件可疑、整個舉證過程與其手機並無關係，質疑他們目的及憂慮警方會向法庭申請手令，查閱手機內容。而去年831集會至今相距半年，政府方作出檢控，李卓人則指是一貫做法稱，「政府遲遲未封關，何況遲遲唔去檢控。」他又謂，料政府會持續檢控其他人士，因是「大算帳時代」，惟希望港人一同謹守崗位，堅持五大訴求。