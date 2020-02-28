【新冠肺炎】周巧兒愛犬對病毒呈弱陽性反應　另一患者狗隻將送檢

新型冠狀病持疫情持續，漁護署昨日公布，一名居於大坑確診者家中的狗隻對病毒測試呈弱陽性反應。資料與居於大坑瑞士花園的確診馬主周巧兒吻合。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（28日）表示，該狗隻現時無出現病徵，暫未能斷定是感染病毒或是受到環境污染，漁護署會再做測試及化驗。她續指，正「翻兜」檢視所有確診個案的寵物，並強烈建議將牠們送往漁護署檢疫，形容這個做法較為「穩陣」。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（28日）表示，強調所有確診者寵物送到漁護署接受檢疫。（羅君豪攝）

衞生署「翻兜」檢視所有患者寵物

居於大坑瑞士花園的60歲確診馬主周巧兒，其愛犬口腔及鼻腔的樣本，對新型冠狀病毒測試呈弱陽性反應，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，該狗隻並無出現病徵，暫未能斷定是感染病毒或是受到環境污染，漁護署會再做測試及化驗，當結果呈陰性後會歸還狗主。她續指，該狗隻因年紀大，甚少外出，親密接觸者為家人，其家人已送往檢疫心中隔離。

張竹君指，現時仍未能確定狗與狗、人與狗之間會否互相傳染，但正「翻兜」檢視所有確診個案的寵物，強烈建議將牠們送到漁護署接受14日檢疫及觀察。她又建議，飼養寵物的人士保持良好衛生習慣，與狗隻接觸前後須洗手，放狗時盡量帶口罩。

確診馬主周巧兒本2月11日以來行程。

一患者貓檢測結果呈陰性

張竹君指，早前已將第18宗確診個案的貓隻送到漁護署檢疫，該貓對病毒測試呈陰性反應，已被送回家；另外，署方今早聯絡第77宗確診者，將其狗隻送往漁護署檢疫，但暫時未有統計共有多少寵物須檢疫。

翻查資料，第18宗個案為本港首名出院人士。該男士25歲，居於九龍城馬頭圍道183號。他於1月28日發病，2月4日確診，2月12日已出院。第77宗確診個案為居於北角麗宮大廈的68歲女子，本月初曾到北角「福慧精舍」佛堂，2月19日出現病徵，其後轉介到瑪麗醫院，2月24日確診。