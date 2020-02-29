警督察涉襲擊女友案　被告稱欲保釋反問要多少錢　官令續還押

警務督察涉嫌多番到前女友工作地點及住所求見面，有次更疑於水警基地毆打前女友及她的一名女性朋友，女友最終報警，惟督察被捕時又涉嫌拒捕，因而被控遊蕩、普通毆打及拒捕等罪名，案件今(29日)再於東區法院提訊，督察欲保釋卻反問裁判官要多少錢，最裁判官最後拒絕其申請及把案押後至3月7日再提訊。

被告李天洛是一名警務督察，被控遊蕩、普通襲擊及拒捕等罪名。（雜誌「警聲」圖片）

被告李天洛，35歲，任職警務督察，現時被停職。他被控兩項普通襲擊罪、一條遊蕩導致他人擔心罪以及一條抗拒警務人員罪，指他在上年8月29日及9月2日分別在長沙灣元州街、深灣道水警南基地1303室分別襲擊兩名女子X 和Y。

另外控罪亦指被告在去年10月31日在長沙灣元州村元豐樓993室外遊蕩，導致女子X合理地擔心本身安全或利益，並在本年2月21 日在葵芳興芳路196號抗拒執行職務的警員陳梓軒。X 為被告的前度女朋友，Y則是X的女性朋友。

被告首次提堂時，裁判官決定先為他取兩份精神科報告，故把他還押到小欖。沒有律師代表的被告在再提訊時向法官稱，醫生指他精神穩定，他亦有保釋打算，裁判官遂問他可提供多少保釋金，被告卻反問要多少才算合適，最後裁判官決定要被告繼續還押。

案件編號： ESCC 230/2020