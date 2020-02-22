分手後涉騷擾前女友兩年　警督察涉水警基地襲擊兩女　被拒保釋

患有抑鬱症的警務督察，自前年初與女友分手後，多番往對方的住所及工作地點求見面，包括今年的情人節，前女友不勝其煩搬走，惟督察疑仍窮追不捨，並涉在水警基地襲擊前女友及她的一名女性朋友，督察日前被捕時又涉拒捕。該督察今(22日)被帶到東區法院提堂，裁判官把案押後至3月7日再提訊，並拒絕讓督察保釋，期間須還柙小欖精神病中心，先為他索取兩份精神科報告。

被告李天洛是一名警務督察，被控遊蕩、普通襲擊及拒捕等罪名。（雜誌「警聲」圖片）

被控襲擊遊蕩及襲警等罪名

被告李天洛，35歲，任職警務督察，現已被停職。他被控兩條普通襲擊罪、一條遊蕩導致他人擔心罪以及一條抗拒警務人員罪，指他於2019年8月29日及9月2日，分別在長沙灣元州街、深灣道水警南基地1303室，分別襲擊兩名女子X 和Y。

另外控罪指被告在去年10月31日在長沙灣元州村元豐樓993室外遊蕩，導致女子X擔心自身安全；他又被指在本年2月21 日在葵芳興芳路196號抗拒執行職務的警員陳梓軒。控方庭上透露X 為被告的前度女朋友。

被告暫毋須答辯。被告未有律師代表，亦拒絕翻譯協助，堅持自行用簡單英語與主理裁判官錢禮對答。

涉曾在前女友家外遊蕩及大力拍門

控方庭上透露，被告與X 曾為戀人，但2018年1月已經分手，唯分手後被告依舊未肯放棄，曾8次到訪X 位於元州村元豐樓的單位要求與X見面，其中在8月29日和10月31日被告更涉嫌襲擊X 及在她家外遊蕩和不斷拍打其大門，令X 受驚。被告又另被指在上年9月於深灣道水警南基地涉襲擊X的女性朋友Y。

X 不勝其煩，去年11月搬走，被告繼續要求見面，並曾3次，包括剛過去的情人節到X 的工作地點要求見面。警方經調查後，於昨天採取行動，被告在葵涌區住所一帶被捕時疑曾拒捕。

裁判官按控方要求，將案押後至3月7日再訊，被告期間還押小欖精神病治療中心，以便索取兩份精神報告以決定他是否適合答辯；被告曾要求保釋但遭拒絕。

據悉，被告曾在上年9月在汽車內試圖燒炭自殺，獲救後到葵涌醫院留醫4星期，最終被確診抑鬱症。

曾勉勵同袍勿執著結果

被告曾在2016年接受警務處《警聲》雜誌的訪問，他在訪問中提及晉升成督察的歷程並不順利，但他稱：「勇於接受負面情緒和挑戰，盡力而為之餘，亦能接受自己及環境的限制」，又稱：「沒有被挫折擊倒，亦沒有怨天尤人」，最終成功晉升，又曾勉勵同袍要「樂觀面對（困難），盡力卻不執著於結果」。

案件編號：ESCC 230/2020