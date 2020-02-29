【新冠肺炎】歐洲中東疫情迅速蔓延　源頭來自意大利伊朗

新型冠狀病毒肺炎疫情最初在中國爆發，隨後擴散至東亞和南亞地區，以日本和韓國疫情較嚴重。不過隨意大利和伊朗確診病例急增，鄰近國家陸續首次出現確診個案，可見歐洲和中東疫情的蔓延速度甚為驚人。

為防止病毒傳播，沙特阿拉伯2月27日宣布停發朝聖簽證。圖為2019年8月13日的聖城麥加。（美聯社）

意大利累計確診病例已經增至888宗，為歐洲重災區。意大利甚至成為輸出病毒的大國，歐洲和非洲甚至遠至南美洲的確診個案源頭均可追溯至意大利。例如西班牙有一名確診體育記者曾在意大利米蘭觀賞歐聯，克羅地亞、丹麥、愛莎尼亞、冰島、立陶宛、荷蘭、希臘、尼日利亞、巴西和墨西哥的首宗確診個案患者均曾前往意大利。

至於本來已經出現零星個案的英國、法國和德國，最近一周的確診個案持續增加。英國北愛爾蘭和威爾斯相繼出現首例。法國曾單日增加20宗個案，比起前一日增加一倍。德國的個案原本集中巴伐利亞州（Bavaria），但目前已經蔓延至多州。三國均有個案與意大利有關。

中東情況同樣令人擔憂。伊朗累計確診病例增至388宗，死亡個案增至34宗。鄰近國家如巴林、伊拉克、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦均有個案源頭可追溯至伊朗。不少穆斯林均會前往伊朗聖城朝聖，助長病毒傳播。