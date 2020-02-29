彩虹站退伍軍人病群組增至15宗　新增71歲居坪石邨男子　情況嚴重

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，港鐵彩虹站附近的退伍軍人病群組個案再增1宗，累計涉及15名住在附近的病人，共12男3女病人。 防護中心表示。該名新增個案涉及一名71歲男病人，有長期病患，居於觀塘坪石邨黃石樓。該名男病人樣本證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應，現時於基督教聯合醫院留院，情況嚴重，潛伏期間無外遊記錄，而地鐵站淡水冷卻塔採集的樣本與病人脗合。

衞生署化驗顯示，港鐵彩虹站淡水冷卻塔水樣本含菌超標，要求停止運作，港鐵人員進行消毒。（余俊亮攝）

衞生防護中心今日指，正調查一宗涉及15名病人的退伍軍人病群組個案，累計涉及12男3女病人，年齡介乎52至94歲。新增個案的71歲男病人是香港人，潛伏期間沒有接觸高風險因素，如溫泉等。

防護中心稱，該名病人自本月四日出現呼吸困難，同日入住基督教聯合醫院，臨床診斷為肺炎，於本月19日出院。病人於24日因出現進一步呼吸困難再度入住該院。病人兩個血清樣本經化驗後，對嗜肺性退伍軍人桿菌抗體滴度呈四倍升幅。調查仍然繼續。

防護中心提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等亦可能增加患病風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。防護中心建議，免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；亦避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備等。