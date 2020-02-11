東九龍三屋邨爆退伍軍人病　彩虹坪石啟晴共八男兩女中招

衞生署衞生防護中心今日（11日）正調查一宗涉及10名病人的退伍軍人病群組個案，最新的個案來自觀塘坪石邨鑽石樓，患者是72歲的一名長期病患男子。其餘個案則分別由本月1日起確診，他們分別來自彩虹邨、坪石邨及啟晴邨。 中心表示，調查仍然繼續，以找出可能的感染源頭。

伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。防護中心仍然調查今次個案染病的源頭。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

衞生防護中心由2月1日起，接獲年齡介乎65至84歲的七男兩女，確診患上退伍軍人病。至今日（11日）中心今日再錄得一宗新增與該群組相關的退伍軍人病個案。

該名72歲男病人有長期病患，居於觀塘坪石邨鑽石樓。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應。他沒有外遊，中心人員已視察坪石邨，並採集環境及水樣本進行化驗。調查仍然繼續，以找出可能的感染源頭。

今次個案是第十宗，其餘九宗的個案，患者資料如下：

66歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓；76歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨白雪樓；67歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨綠晶樓；79歲男病人，他有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓；76歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓；84歲男病人，他有長期病患，居於觀塘彩虹邨錦雲樓；72歲男病人，他有長期病患，居於黃大仙彩虹邨金碧樓；72歲女病人，她有長期病患，居於觀塘坪石邨金石樓；65歲男病人，他有長期病患，居於九龍城啟晴邨滿晴樓。

退伍軍人桿菌存活在不同水源環境 攝氏20至45度的溫水生長

中心提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等，也可增加患病風險。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。