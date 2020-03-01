【黎智英被捕】律政司深夜發聲明反駁美方：檢控受影響屬胡亂猜測

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周五（28日）發聲明，關注壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森、工黨副主席李卓人被捕事件，呼籲港府勿因政治目的而選擇性執法，應確保公正及透明地處理案件，以維持法治及港人和平集會與言論自由。 律政司周六（29日）深夜發稿反擊，指任何人提出檢控決定是受到不恰當的影響，都是「胡亂猜測和沒有事實根據」，強調律政司按照證據、法律和檢控守則作決定，不論涉案者的政治理念、訴求或背景，所有案件都會以相同手法處理。

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律政司在聲明中指，由於三人的案件仍在司法程序，不適合詳細評論案件，但任何人提出律政司檢控決定是受到不恰當的影響，「都是胡亂猜測和沒有事實根據。」

發言人指，律政司的檢控人員一直秉持《基本法》原則，嚴格按照證據、適用法律和檢控守則，以專業、不偏不倚、無畏無懼的態度作出檢控決定，又指檢控人員不得受任何涉及調查、政治、傳媒、社群或個人的利益或陳述的因素影響，不論涉案者的政治理念、訴求或背景，所有案件都會以相同手法處理。

黎智英、楊森及李卓人周五早上被警方上門拘捕，指他們涉參與去年8月31日非法集會，各被控一項「明知而參與未經批准集結」。另外，黎智英被指涉於2017年6月4日，在維園出席六四集會後，以言語恐嚇一名報館記者，被控一項「刑事恐嚇」罪。三人獲准保釋候訊，案件將於５月５日在東區法院提堂。