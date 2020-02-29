【黎智英被捕】美議員聲援黎智英　外交部駐港公署斥「狼狽為奸」

壹傳媒創辦人黎智英日前涉嫌非法集結及恐嚇記者被捕。美國聯邦參議員斯科特（Rick Scott）周五（28日）在華府智庫哈德遜研究所演講時，聲援黎智英，並要求美國政府回應此事。 對此，中國外交部駐香港特派員公署發言人周五晚間表示，有關議員長期從事反中亂港的勾當，與香港的賣國禍港分子沆瀣一氣、狼狽為奸，公然粉飾和包庇其不法行為，粗暴干涉特區法治和司法獨立，詆毀中央政府對港政策，對此表示強烈譴責和堅決反對。

黎智英於去年8月31日曾到港島區參與「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准。（資料圖片／盧翊銘攝）

駐港公署發言人又強調，香港是中國的香港，法治的香港。法律面前人人平等，任何人都沒有凌駕於法律之上的權利，敦促外國勢力停止破壞香港法治，停止以任何形式干預香港事務和中國內政，否則必將付出代價、自食惡果。

據悉，美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）也在當地時間周五晚間發出書面聲明指出，美國對黎智英及香港長期倡導自由民主的活動人士遭逮被捕表達關切。

奧爾塔格斯表示，美國希望香港當局不要為了政治目的而選擇性執法，並以公正透明的方式處理此案，以維護香港的法治與港人享有的和平集會與言論這兩項自由的普世價值。

（綜合報道）