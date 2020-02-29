【黎智英被捕】兩次非法集結、兩種結局　消息：北京對港新戰略

壹傳媒創辦人黎智英、工黨主席李卓人及民主黨前主席楊森28日遭警方上門拘捕，三人同被指涉嫌參與831非法集會，黎智英則外加一條涉嫌於2017年恐嚇報館記者罪名。今次拘捕行動的焦點黎智英，於2014年參與佔中後，亦同因非法集結而被捕，但兩次的「待遇」差別極大，當年是「預約拘捕」，今次是上門「拉人」，當年最終沒有被檢控，今次同日就遭落案起訴，為何會出現如此差別？這個差異，或許隱瞞着北京治港戰略的大分野。

民陣去年申請「8‧31再集結」集會及遊行遭警方否決及上訴失敗，民陣宣布取消活動，有網民其後發起「行街」及宗教遊行等活動，楊森（左一）、黎智英（左二）等當日亦有現身參與相關活動。（資料圖片/盧翊銘攝）

建制派消息人士分析，今次對黎智英的處理方法，反映北京加強對民主派「極端」人物的擠壓。

兩次參與非法集結，卻出現兩種不同結局。黎智英於2014年高調參與佔中運動，被視為幕後推手之一，更於警方清場行動時在金鐘佔領區被帶走，不過，當時他並沒有遭到針對性處理，甚或可以說「寬鬆」對待，就算翌年被拘捕也是手法較溫和的「預約拘捕」，律政司事後更未有正式提出起訴，事件不了了之。

相反，黎智英在去年鬧得沸沸揚揚的修例風波中，絕對算不上重點人物，不僅沒有五年前的高調，其角色與影響力更不可相提並論，在這種背景下，反而被高調拘捕及檢控。這種落差如何解釋？

分水嶺在今月中旬－－中央任命全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，並間接完成中央港澳工作系統重整。自去年6月開始，香港經歷修例風波大震盪，局面急速惡化，北京不得不全面檢討治港方針及戰略，政界一直有種說法，指夏寶龍接掌港澳辦、以港澳辦和中聯辦為主體的整個港澳工作系統實現第一階段重組，就是北京完成這項「內部整固工程」的最後一塊磚，跟着來的就是「開啟工作」，對扭轉香港政局「郁手做嘢」。

黎智英兩次非法集結的結局不同，固然因修例風波較諸佔中的封殺傷力和影響性更嚴重，但更深層次的底因，是北京對香港的戰略基調調整了，對可拉攏統戰的人士，手段會更柔軟，但對不可能拉過來的『極端』人物，尤其被視為與外部勢力關係密切者，由於涉及國家安全層面，北京一定會用更強硬的態度處理。消息人士評估香港未來局勢會更趨緊張：「夏寶龍上任後不會坐着不做事，北京對所謂『國安』層面的行動，還會陸續有來，且重招不斷。」