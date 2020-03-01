積金局黃友嘉提醒員工若放無薪假等　僱主需注意強積金安排

積金局主席黃友嘉今日（1日）發表網誌，稱一站式強積金基金平台自去年4月推出後，有27個強積金基金下調收費，而平台的訪客數目在過去9個多月已累積超過26萬人次。 他說，積金局今年將展開第二及三步曲的工作，以增加強積金帳戶及產品資訊的透明度為主軸，局方將於稍後公布更多詳情。 另外，面對疫情，他指明白部份公司需考慮讓員工放無薪假期、減薪或停薪留職等非常措施，他提醒，僱員每月入息與強積金供款息息相關，僱主需注意強積金安排，以免錯誤供款或被誤作拖欠供款。

積金局主席黃友嘉發表網誌，稱強積金基金平台自去年4月推出後，有27個強積金基金下調收費。（資料圖片）

積金局早前推出一站式強積金基金平台，以提升強積金表現及收費的透明度。黃友嘉說，自去年4月推出至今，已有27個強積金基金下調收費，而平台的訪客數目在過去9個多月已累積超過26萬人次，反映有不少打工仔利用這平台查閱強積金基金資料，令管理強積金變得更容易。

若員工停薪留職 提醒僱主填寫入息為零

他又說，明白部份公司需考慮讓員工放無薪假期、減薪或停薪留職等非常措施。他提醒，由於僱員的每月入息與強積金供款息息相關，僱主需注意強積金安排，以免錯誤供款或被誤作拖欠供款。

他舉例，若員工於某一月份停薪留職，僱主應填寫入息為零；如有員工離職，僱主應為僱員作最後一期供款及向受託人提交離職通知書。