【逃犯條例】稱中央一直未表態　黃友嘉：中央開腔不值得大驚小怪

中聯辦昨日（17日）緊急接見數十名港區全國人大代表及政協委員，通報中央支持特區政府依法修例。有份出席會面的全國人大代表、積金局主席黃友嘉今日（18日）指，他覺得本港大多數市民都支持修例，將修例搬上立法會大會做法可取；他又指外國一直有不少聲音評論事件，認為中央政府開腔並不值得大驚小怪。

黃友嘉稱中央開腔不值得大驚小怪。（李家偉攝）

黃友嘉今（18日）在出席一活動後表示，昨天的會面上不存在中央施壓，中聯辦在會上只是轉達中央將會全力、堅決支持香港完成修例。他又指，過去中央一直都聆聽意見未作表態，反而外國有不少聲音評論事件。「我哋中央政府講返條條例，有關香港同埋內地嘅一個引導，我覺得呢樣嘢無咩值得我哋大驚小怪。」

黃友嘉又提到，本港大多數市民都支持修例，而立法會混亂情況不可收拾，相信香港市民不願意見到。他認為，直接將修例提交大會是可取做法。他同時指出，修例不會與《基本法》廿三條立法扯上關係，「席間基本上無（提及廿三條）」。

楊立門指，貿易戰下廠家肯定不會再增聘人手，建議政府推短期措施幫助廠商。（李家偉攝）

貿易戰下廠商稱肯定不會再增聘人手

中美貿易戰隨美國總統特朗普宣布提高25%關稅後再開打，中華廠商會行政總裁楊立門指出，貿易戰有著強烈的不確定性及限制，廠家即使依賴外國市場，但物料供應鍊卻未必容許廠家遷走。有大型廠家在東南亞亦有設廠，影響較為略低；但對相對資源少的中小企情況就相當「頭痕」。

他又提到，貿易戰對廠家的影響頗大，所以在員工加薪幅度上未必追上市場，而因為不穩定因素，廠家亦肯定不會再增聘人手。他稱知道政府有密切關注貿易戰，但支援大多都是長期性措施，建議政府應在出口保險上多幫助廠家。