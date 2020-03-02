【新冠肺炎】五成社企生意額跌一半　近三成需裁員或放無薪假

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港不同行業亦大受影響。香港社企業總會今日（2日）發表調查報告，發現相比起去年同期，今年1月至2月間有50%受訪社企指生意額下跌一半或以上，其中有近兩成社企完全沒有收入，當中以教育及培訓的企業影響最大。

社企總會於今年2月下旬進行問卷調查，訪問214間社企，佔全港社企約30%，當中行業包括零售業、餐飲業、服務業等。社企總會表示，調查發現有近69%社企對2020年上半年銷售預期非常負面。面對疫情，受訪社企表示最大影響是顧客數目減少，其次為工作訂單或服務被取消。

香港社企業總會今日（2日）發表調查報告，發現今年1月至2月間有50%受訪社企指生意額下跌50%或以上。（黃金棋攝）

面對現時困境，43%受訪社企表示現金流只能支持少於3個月的營運；而社企為了生存，有61%社企表示要縮減營業時間，甚至有28%社企要縮減人手或裁員，亦有15%要求員工放無薪假。

社企總會建議政府向獲總會認證的社企提供防疫補助金，每個項目8萬元。總會又指，現時於政府及公營機構下營運的社企可獲減免一半租金，為期半年，總會建議可進一步減免全部租金。政府亦可按社企員工數目提供免費口罩、搓手液等防疫物品。

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