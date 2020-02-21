【武漢肺炎】研究指三成長者營養不良　社企邀義工幫百名長者買餸

鄰舍輔導會早前與香港中文大學醫學院那打素護理學院合作，研究華裔獨居或雙老居家長者的營養情況，發現近三成長者正面臨營養不良狀況或風險，團隊建議社會多管齊下改善長者膳食支援服務。 此外，因應新型冠狀病毒疫情擴大，長者外出買糧食更困難，鄰舍輔導會將於未來兩月推出試驗計劃，安排義工每周三次為區內有困難長者買餸，料受助長者約100人。

有研究指近三成長者正面臨營養不良狀況或風險，團隊建議社會多管齊下改善長者膳食支援服務。（鄰舍輔導會提供）

研究團隊在2017年接觸1,179位居住於深水埗、屯門及大嶼山60歲或以上的長者，並與613位長者面談及身體檢查，就其健康、營養狀況及飲食習慣進行評估，發現 28.1%受訪者面臨營養不良的風險，1.1%更出現營養不良狀況。研究顯示他們有較大機會出現聽力及視力受損、咀嚼困難及胃口不佳狀況；在飲食習慣方面，他們一般進食少於建議份量的穀物類及蔬果，亦有不定時進餐習慣。研究指出，長者胃口不佳、視力受損及不定時進餐這三大因素，會分別增加4.5倍、2.7 倍及2倍營養不良風險。

中大醫學院那打素護理學院副教授蘇幗慧表示，食慾不振、嗅覺與味覺減弱、口腔問題等會令長者減少進食而引致營養不良；部分長者亦因擔心「三高」（即高血糖、高血脂及高血壓），在未經專業人士指導下自行戒口或節食，導致營養失衡，但長者因肌肉和骨質流失，較年輕人需要更多蛋白質及足夠的維生素以增強免疫力，故必須留意長者是否有均衡的飲食習慣，確保他們有足夠的營養維持健康體魄。

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飯堂服務令患柏金遜長者 有伴相伴體重增加

有患柏金遜症的長者表示，外出買餸有困難，一次餸或要分兩、三餐，外出用膳也感味道不對，「覺得好油」，價錢也不便宜。他其後尋找飯堂服務，由以往獨自對電視吃飯，變成有老友記相伴，現在更肥了十磅，認為用餐最重要是油鹽糖份量控制及價錢，加上有吞嚥問題，較適合吃軟餐。

目前新型冠狀病毒疫情擴大，長者外出買糧食變得更困難。鄰舍輔導會推出抗疫期間支援長者計劃，總幹事馮綉文表示，有長者仍進食過年時買的糧食，故希望招募義工為有需要長者每周三次協助購買糧食，配合營養餐單，料試驗計劃有100名長者受惠，一個月後再檢討，長遠希望成為大型社區關懷運動。該會又建議改善長者膳食支援服務模式，包括設立獨立長者飯堂、鼓勵食肆設長者餐、提供「速凍」營養餐、鼓勵睦鄰支援；亦希望關注長者煮食及進食安全問題。