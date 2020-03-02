【新冠肺炎】強制檢疫存漏洞無直送隔離營　衞生署：無掌握資料

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情在港蔓延，《香港01》今日揭發有從湖北省返港的港人，未獲安排即時送到檢疫中心，關口的衞生署職員竟允許該批人士先行回家，翌日再入住檢疫中心。 衞生署衞生防護中心今日（2日）在記者會期間，多次被追問有關事件，但傳染病處主任張竹君只表示：「無掌握呢方面資料。」

對於專車漏洞，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會表示「無掌握呢方面資料。」（盧翊銘攝）

《香港01》今日報道，衞生署外判公司職員陳小姐透露，近兩周有十多名從湖北省返港的港人在晚上11時許才過關，由於口岸在凌晨零時關閉，職員需向這些人發出檢疫令及登記、核對資料，部分人未及搭上「尾班專車」，衞生署職員會要求這些從湖北省返港者先行回家，翌日再入住檢疫中心；但未知是自行到檢疫中心，或當局會另派專車接送他們。

張竹君：安排由政制局負責

就此漏洞，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會表示：「無掌握呢方面資料。」隨後她再被追問事件，她再次強調沒有詳細資料，稱相關安排由政制及內地事務局負責。

被問及有需要家居隔離的孕婦，預約明日（3日）入院的個案，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱不評論個別個案，但就指如有居內地港人有預約服務，醫院會提醒要有14日檢疫，如未完成檢疫有可能取消、延期，若非緊急可能先要求病人完成檢疫再安排手術。

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庾慧玲稱，若有醫療需要、有必要去做，會先進行風險評估，若病人沒特別肺炎病徵，會安排入病房角落位置盡量與人有距離；如有病徵會安排入隔離病房。