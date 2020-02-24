【武漢肺炎】喜聞港府包機接回　滯留湖北港人孕婦：不怕坐飛機！

政府今晚(24日)宣布安排包機撤離滯留湖北人士，優先撤走人士包括4個有孕婦在內的家庭。民建聯立法會議員葛珮帆表示，她剛聯絡了該4位孕婦的家庭，各人都對消息表示好開心，希望可以快點回港做產檢，讓嬰兒可在香港平安出生。 太太目前懷孕36週的陳先生透過錄音向港府求援手，指不擔心太太坐飛機，更憂慮太太在內地早產，須送進湖北醫院，平添感染風險，又擔心新生嬰兒沒有香港出生證明書，需要辦理手續才能來港費時失事。

港府晚上見記者表示，將安排包機接載滯留在湖北的港人，會盡量排孕婦乘坐第一批專機回港。(李澤彤攝)

目前港府得悉共有4名孕婦的家庭正滯留在湖北的不同城市，當中陳先生向本港的立法會議員求助。

葛珮帆在港府宣布有包機後接觸過4個家庭，她引述陳先生指，他們只要有任何方法，能盡早回港都會接受。陳先生表示，他不太擔心太太坐飛機，反而更加擔心太太早產，孩子未能在港出世，故希望港府盡快運送包機接回他們。

陳先生向葛珮帆及民主黨立法會議員涂謹申發出的求援錄音，表示上月20日從香港抵達武漢，卻不幸遇上武漢封城，而他懷孕36週的太太，原定3月26日到聯合醫院生產，一旦無法返港，將相當麻煩。

錄音中，陳先生稱他的兒子如果早產，將需要重新申請來港，因為兒子的戶籍並非香港戶口。他亦擔心生產時風險高，且在醫療支援上會有困難，而他的另一兒子，本身有心臟問題，亦需於3月5日回港覆診。