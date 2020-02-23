【武漢肺炎】民建聯接4宗孕婦困湖北求助　促特事特辦接婦孺返港

新冠肺炎疫情爆發以來，逾2000名港人被迫滯留湖北省近一個月，民建聯在本周開設微信賬號協助滯留內地港人，至今收到至少148宗求助個案，包括四宗孕婦被困湖北省的個案，民建聯主席李慧琼及立法會議員葛珮帆聯絡政制及內地事務局及中聯辦反映情況，呼籲特區政府以特事特辦方式安排情況危急的港人回港。

民建聯在全港18區向市民派發由全港抗疫連線送贈的16萬個口罩，主席李慧琼及立法會議員葛珮帆早上在沙田大圍站派送漂白水。（盧翊銘攝）

民建聯主席李慧琼表示，截止昨晚民建聯已收到148宗滯留內地港人的求助個案，湖北地區76宗，非湖北地區72宗。其中，涉及藥物求助個案55宗，希望盡快返回香港的有68宗以及其他訴求。民建聯已把求助個案分批交給內地及政制事務局進行跟進處理，並聯絡中聯辦要求協助，她指雖然政府已安排分批送藥，但只能解一時之急，長遠而言仍需要接滯留的港人回港。對於非湖北地區的滯留港人，暫時仍沒有安排送藥物，希望特區政府特事特辦，盡快安排。

民建聯立法會議員葛珮帆特別關注4宗孕婦求助個案，分別懷胎五個半月至七個月，其中一個案是一家五口被困在湖北黃石市近一個月，帶去的現金已花光，物資開始短缺，懷孕五個多月的34歲太太無法做產檢，導致孕婦情緒極度焦慮，希望可以盡快返回香港接受產檢。葛珮帆表示，有孕婦擔心一旦再拖下去需要在當地醫院分娩，變相增加感染機會。

至於有關小朋友的求助個案，分別有個案是7個月及10個月大的嬰兒食用奶粉已經將近用完，家長希望政府在送藥同時亦協助送奶粉。葛珮帆表示，「既然可以逐家送藥即是有辦法接觸到人，相信運他們出來也有渠道。」希望政府可以優先把孕婦嬰兒接回港。