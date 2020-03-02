【8.31半周年】3男涉燒垃圾桶　申請保釋被拒　下月再訊

港鐵太子站「831」事件半周年晚上，大批市民往該處聚集。一名42歲本地男子及一名31歲荷蘭籍旅客當晚涉同於旺角焚燒垃圾桶，另一名17歲男學生疑在凌晨時份在附近街頭燒垃圾桶。3人被控縱火罪，今（2日）被押至西九龍裁判法院提堂，暫時毋須答辯。兩案同押後至下月27日，於九龍城裁判法院再訊。眾人申請保釋被拒，還柙看管。

被告鄧振強（42歲）及荷蘭籍男子DE BRUIN Edgar Willem Aart （31歲，報稱教師）同被控一項縱火罪，指他們於2月29日在旺角山東街與洗衣街交界，無合法辯解而用火燒毀屬於香港政府的一個垃圾桶。據了解，首被告任職採購經理，而次被告則受中介聘用，準備在港教導幼稚園學生，是次以旅客簽證來港。

至於3月1日凌晨的縱火案，被告為一名17歲姓莊中四男學生。他被指於旺角花園街與豉油街交界，無合法辯解而用火燒毀屬於香港政府的垃圾桶。

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辯方指被告遭警員威脅 簽署捏造的供詞

辯方道，莊姓被告錄取口供前要求見律師，錄取期間亦表示精神欠佳，需要休息，惟警方一一拒絕。辯方又指警方威脅被告，如不簽署捏造的供詞便會加控其他罪名。

據悉，控方稱有督察目睹被告把雨傘投入垃圾桶，再以圍板縱火。該督察其後尾隨被告，上前拘捕，並檢獲口罩、手套及生理鹽水。

案件編號：WKCC478、494/2020