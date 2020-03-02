【新冠肺炎】滯留湖北港人將乘包機返回　醫管局派醫護助檢疫

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，據了解港府將在本周三（4日）派包機到武漢，接回滯留湖北港人，政府昨日亦確認，料有450名港人乘包機返回。有醫護人員透露，醫院管理局要求每個聯網派出一批護士，到湖北返港者入住的檢疫中心駿洋邨，為他們抽血及鼻拭子樣本，有醫護不滿在人手緊拙情況下仍要抽調人手。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲被問到事件是否屬實時，僅稱醫管局正與不同部門磋商細節，會配合整體政府的行動需要。醫管局發言人其後補充，總辦事處護理部將會派出同事連同醫院聯網護理人員，合組一支「行動小隊」，夥同香港大學協助衞生署，為隔離人士抽取樣本化驗。

庾慧玲指醫管局會配合整體政府的行動需要，而各聯網及總部都會派出一些護理人員前往駿洋邨協助。（盧翊銘攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政制及內地事務局正在統籌包機的相關事宜，政府關注把港人從湖北省接回港的過程中是否有足夠的感染控制措施，亦會安排他們入住檢疫中心14天。

網上流傳一封由醫管局高層發出的電郵，指醫院管理局要求每個聯網派出一些護士及支援職系員工，到湖北返港者入住的檢疫中心駿洋邨，為他們抽血及鼻拭子樣本，每個聯網須提名三個護士，另亦邀請醫護人員自願加入。電郵當中明言，相關的工作是屬於高風險區域，不過電郵在今天下午二時發出，並要求聯網在下午四時半前回覆。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲被問到事件是否屬實時，僅稱接回在武漢的港人回港有不同工作，醫管局正與不同部門磋商細節，會配合整體政府的行動需要，而各聯網及總部都會派出一些護理人員前往駿洋邨協助。

張竹君稱，以往鑽石公主號的香港人回港後，由港大負責採集深喉唾液作化驗。（盧翊銘攝）

張竹君稱，以往鑽石公主號的香港人回港後，由港大負責採集深喉唾液作化驗，另外檢疫中心亦會有醫生駐守，若發現高危人士，例如鑽石公主號返港港人有發燒或上呼吸道病徵，就會直接送院，不過近來也開始由醫生直接在檢疫中心為有需要人士採集樣本。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文批評，醫管局的醫護人員一向負責病人在住院期間的醫療需要，檢疫工作應該是由衞生署負責，他相信由於衞生署人手不足，政府又向醫管局施壓，致使醫管局要求聯網抽調人手協助。他認為現時醫院工作繁忙，病人數目眾多，又可能會有隱形的新型肺炎病人，抽調護士到檢疫中心做法不恰當。

醫管局其後發稿，承認醫院管理局總辦事處護理部將會派出同事，連同醫院聯網護理人員，合組一支行動小隊，夥同香港大學協助衞生署，為從湖北省返港並需接受14日隔離檢疫的香港市民抽取樣本進行化驗，以及早識別患者，並盡早提供所需隔離及治理。

醫管局：屬自願參與 可領特別津貼

但醫管局澄清，抽取病人樣本屬於基本護理工作，所有參與的護理人員均熟悉有關程序，並會穿戴合適個人保護裝備。醫管局表示，參與有關工作員工均屬自願參與，並符合資格領取緊急應變特別津貼，根據各醫院聯網匯報，同事反應積極，「就網上討論區的失實言論，醫管局謹此澄清，並希望市民停止轉發失實訊息，影響醫護人員士氣。」