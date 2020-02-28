【新冠肺炎】瑪嘉烈醫護需晾保護衣重用　醫管局高層：同事有心慳

醫院管理局近日多次指出傍護裝備只剩約一個月的存貨量，望同事謹慎使用，但強調有需要必定可以取用。 有公立醫院醫生向《香港01》透露，屬九龍西聯網「龍頭醫院」的瑪嘉烈醫院要求麻醉科醫護在為病人插喉時，只可使用較低級別、不防水的保護衣，配上白色膠圍裙，穿過的保護衣需晾在手術室一角待重用，所派發的面罩需自行消毒再用，亦有提供紙袋予同事裝起N95口罩重用。據知這些指引由部門運作經理口頭提出，並無官方文件可依。知情醫生直斥感染控制措施不停「搬龍門」，對員工及病人而言極不負責任。 醫管局高層今日（28日）回應說，「同事好有心，想幫我哋慳返保護衣」，惟感染控制角度而言不理想，若保護衣已弄污便不應重用。瑪嘉烈醫院發言人則稱，並無限制麻醉科醫護人員在進行高風險程序時防護裝備的用量，但承認會登記麻醉科員工取用保護衣的用量。

醫管局多次重申醫護的保護裝備可讓有需要的員工取用，不過有公立醫院醫生透露，約三星期前，瑪嘉烈醫院高層口頭更新保護裝備指引，麻醉科醫護在手術室為病人插喉時，只獲發使用第一級別、不防水的黃色保護衣，配上白色膠圍裙，而非使用最高第三級別的藍色保護衣。由於高層同時鼓勵醫護重用裝備，並指令處理每個病人只可穿一件保護衣，因此同一件保護衣完成插喉後會先掛在手術室的角落，待手術將完成、為病人拔喉時重新穿上已用過的保護衣。

醫生質疑插喉及拔喉時，氣道分泌物已沾染整套保護衣，加上目前已有新型冠狀病毒肺炎的隱形患者出現，若保護衣被污染後並非立即掉入有蓋垃圾桶，將大大增加對手術室環境的污染，亦存在醫護感染的風險。

而在保護衣被掛起待重用的照片在網上廣傳之後，有知情醫護透露，瑪嘉烈醫院今日（28日）再更新指引，不准醫護插喉後脫下保護衣，而是要求他們穿着保護衣直至該手術完結。

面罩需重覆使用 有醫生曾用同一面罩為4病人插喉

除了保護衣之外，醫護獲發面罩時亦被要求重用，若插喉後沾染噴沬，同事會自行以酒精消毒。有醫生稱自己的面罩曾重覆使用，戴上同一面罩為多達4個病人插喉。

此外，全部保護衣物包括面罩、N95及白色膠圍裙亦已經被鎖起，需記名分發物資。據指負責分發物資的部門運作經理會將一堆紙袋放在N95旁邊，口頭要求醫護「最好重用」，若要再取N95需解釋所處理的是哪位病人，而上述的新指引均無官方文件可依。公立醫院醫生直斥感染控制措施不停「搬龍門」，對員工及病人而言極不負責任。

保護衣需重用 高層認為源於「同事有心慳保護衣」

醫院管理局總行政經理何婉霞今日（28日）在記者會上被問及保護衣的使用指引上，僅多次強調有嚴謹訓練及指引，她又認為保護衣有重用的情況，只是因為「同事好有心，幫我哋慳返保護衣」，她續指，已沾染的保護衣不應該再用，以感染控制角度而言不理想，強調若同事有需要可再取保護衣物，醫管局會再透過各種講座向同事講解，望同事理解指引背後的精神，並可以適當地保護自己。

不過何婉霞並未解答醫護人員在為病人插喉後、拔喉前應否更換保護衣，只提到若保護衣有污跡，醫護在手術後為病人拔喉後，再轉處理下一個病人時就要用新的保護衣。

瑪嘉烈發言人：無限制麻醉科醫護做高風險程序時的防護裝備用量

瑪嘉烈醫院發言人回覆查詢時，否認有限制麻醉科醫護人員在進行高風險程序時防護裝備的用量，包括保護衣，N95呼吸器及面罩，又稱根據醫管局感染控制指引，如醫護人員發現保護裝備沾污、破損或出現變形，必須更換，以確保醫護人員得到適當保護。

發言人承認，醫院鼓勵各部門按照謹慎使用物資的原則管理存量，現時麻醉科員工於工作期間取用保護衣，部門會登記以便記錄整體使用量，方便補給物資。院方會盡力確保前線醫護人員有足夠保護裝備進行不同醫療程序。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼