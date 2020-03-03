Dyson調查：學校及家居濾網常見細菌塵蟎　醫生籲保持空氣流通

為了解家居、學校的空氣情況，有家電品牌與香港過敏協會合作，在去年進行了為期半年的調查，測試了29個家居濾網及22個學校濾網。結果發現，學校及家居樣本當中，常見污染物包括細菌、黴菌、甲醛等，當中全部學校瀘網樣本含有細菌，86.2%家居瀘網灰塵樣本發現細菌。耳鼻喉科醫生提醒，塵蟎、霉菌和細菌是常見致敏原，有機會引發敏感症狀，建議保持環境空氣流通，勤清潔及使用空氣清新機。

學校樣本最常見的細菌包括：枯草芽孢杆菌、乳微球菌及脊鏈球菌等。（Dyson提供）

逾八成家居濾網灰塵樣本發現細菌

Dyson健康空氣調查由去年2月至7月期間進行，主要為了解家居、學校中的隱形污染物。調查共有44個分佈於香港、九龍、新界家庭，及11間小學參與，一共測試了29個家居濾網及22個學校濾網。

結果發現，學校及家居樣本當中，常見污染物有細菌、黴菌、甲醛、粉塵、以及塵蟎。當中全部學校瀘網樣本含有細菌，逾八成（86.2%）家居濾網灰塵樣本發現細菌。學校樣本最常見的細菌包括：枯草芽孢杆菌、乳微球菌及脊鏈球菌等，這些細菌有機會引致呼吸道、腸胃或肺部感染。

另外，調查又發現，在所有學校、家居灰塵樣本均發現塵蟎致敏原。常見的塵蟎過敏症狀包括打噴嚏、鼻敏感、眼睛痕癢、咳嗽、喘氣和呼吸困難等。而針對甲醛方面。調查發現逾六成（66%）家居濾網樣本中含有超過0.5mg/kg的甲醛，所有學校樣本均同樣發現甲醛的存在。

耳鼻喉科何志謙醫生表示，塵蟎、霉菌和細菌亦是常見致敏原。（受訪者提供）

耳鼻喉科何志謙醫生表示，長期接觸過多甲醛會對身體構成危險，而塵蟎、霉菌和細菌亦是常見致敏原，有機會引發敏感症狀，如對此有嚴重反應加上接觸大量致敏原，有可能引發哮喘發作或其他併發症。他建議，經常讓空氣流通，勤清潔及使用空氣清新機，均可減少這些物質。