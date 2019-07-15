近年坊間售賣不少標榜具除菌、防菌、抗菌，甚至殺菌效能的洗手液，但消委會於最近一期《選擇》月刊，測試35款洗手液，有15款聲稱具除菌、防菌、抗菌或殺菌等功能，但有3款抗菌樣本不能殺滅 99.9%試驗細菌，當中包括「潔保加」、「佳之選抗菌洗手液（松木清香）－清爽」以及「萬寧松木抗菌潔手液」。 整體而言，「萬寧松木抗菌潔手液」、「威露士殺菌洗手液-潤膚配方」以及「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」評分屬最低者，5分評分僅3分；其中消委會在兩個威露士樣本之中，發現含有可致敏防腐劑。

不少消費者相信抗菌洗手液較一般洗手液更有效殺滅手上的細菌，並有效幫助預防傳染病的傳播。消委會參考歐洲標準－化學消毒劑和防腐劑定量懸液殺菌試驗方法，比較各洗手液樣本溶液在含有指定蛋白類干擾物的情況下，分別殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌（Escherichia coli）兩種試驗微生物（test organisms）的效能。

20款一般洗手液樣本中，消委會在「小橄欖樹馬賽純洗手液（橄欖」、「L'Occitane EN PROVENCE Verbena Liquid Soap」以及「無印良品洗手液」在殺滅兩種試驗微生物的效能都達到99.5%或以上，表現理想。

消委會指，20款一般洗手液樣本的殺菌效能表現計算，樣本殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌的平均值分別約為84.2%和48.5%。

消委會指，「萬寧松木抗菌潔手液」的殺菌效能在抗菌類產品中較為遜色。(網上圖片)

至於15款聲稱具抗菌/殺菌等功效的洗手液樣本中，殺滅金黃葡萄球菌的效能由81.1%至超過99.999%；當中「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」的殺菌表現最突出，可以殺滅金黃葡萄球菌和大腸桿菌超過99.999%；惟「萬寧松木抗菌潔手液」的殺菌效能在抗菌類產品中較為遜色，殺滅金黃葡萄球菌以及大腸桿菌分別只有81.1%及31.183%。

「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」在兩種微生物的殺菌試驗中同時達到99.9%或以上的殺菌效能，惟含可致敏防腐劑。(網上圖片)

然而，若針對至於標籤標示「殺滅/消滅99.9%病菌/細菌/手部細菌」的15款洗手液樣本當中，則聲稱效能差異較大；有3款抗菌樣本更不能殺滅 99.9% 試驗細菌 。測試樣本中，只有「屈臣氏抗菌泡沬潔手液－野莓」和「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」在兩種微生物的殺菌試驗中同時達到99.9%或以上的殺菌效能。

「潔保加」和「萬寧松木抗菌潔手液」的殺菌表現明顯較聲稱遜色，殺滅大腸桿菌的效能分別約只有33.3%和31.2%。

消委會測試指「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」含可致敏防腐劑。(網上圖片)

除殺菌表現外，消委會就可致敏防腐劑(CMIT及MIT )進行測試，結果發現13款樣本含可致敏防腐劑，其中「威露士泡沫殺菌潔手液-健康清香」、「威露士殺菌洗手液-潤膚配方」均未能符合歐盟最新規定。「佳之選抗菌洗手液(松木清香)-清爽」檢出的CMIT及MIT 混合物總量高於現時內地和歐盟規定。